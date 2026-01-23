自由電子報
體育 即時新聞

大專棒球聯賽》194巨投黃玠瀚神救援 今冠軍戰再登板

2026/01/23 05:30

黃玠瀚8局下解危後振臂怒吼真情流露。（大專體總提供）黃玠瀚8局下解危後振臂怒吼真情流露。（大專體總提供）

〔記者羅志朋／新北報導〕國體大四「巨怪火球男」黃玠瀚，昨8局下登板救火連抓3個出局數，化解無人出局一、二壘有人危機，9局下續投順利守成，後援2局未被敲安無失分拿下救援成功，國體大教頭陳炫琦大讚，球隊拿到大專聯賽冠軍戰門票，黃玠瀚「神救援」是關鍵。

昨在寒風細雨中，黃玠瀚飆速150公里壓制台體大打線，8局下解危後振臂怒吼真情流露，他表示，天生不怕冷，下雨也不受影響，上場就是專心抓打者，一定要守住領先優勢，反應那麼大是因為「喜歡在高張力情境下投球，不然沒感覺。」

投球缺失修正

等待旅外機會

這屆大專聯賽黃玠瀚戰績4勝1敗1救援，總計40局投球飆47K，另有25次四死球，防禦率2.48，他表示，為了改善投球問題，去年春季聯賽結束改變投球動作，身體旋轉和發力的方式不同，並修正前導手太早伸出、投球力量分散的毛病，投到「自爆」的狀況明顯減少。

去年大專聯賽冠軍戰黃玠瀚對輔大先發2.1局失2分苦吞敗投，今天冠軍戰可望再度亮相，他說，「不能在同一個地方跌倒兩次，會把最好的狀況和能力表現出來，為球隊拿下冠軍。」

黃玠瀚身高194公分、體重108公斤，站在投手丘顯得鶴立雞群，他表示，今年大學畢業前持續等待旅外發展機會，若無就會投入中職選秀。

