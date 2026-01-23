自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

澳網》喬科維奇 大滿貫賽400勝聽牌

2026/01/23 05:30

喬科維奇連2場比賽都以未失一盤之姿勝出。（法新社）喬科維奇連2場比賽都以未失一盤之姿勝出。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕38歲的塞爾維亞名將喬科維奇，昨在澳洲網球公開賽以6：3、6：2、6：2擺平義大利選手馬斯特雷利，挺進男單32強，喬帥也收下生涯大滿貫賽的第399勝，距離史無前例的400勝里程碑只差1步。

今年首賽 向第25座金盃邁進

喬科維奇今年沒參加任何的熱身賽，而是直接「空降」墨爾本參戰，這也是他第21度站上澳網舞台，續朝空前的賽史第11冠，以及第25座大滿貫冠軍金盃邁進。

昨面對世界排名141的馬斯特雷利，喬科維奇首盤雖歷經多次盤末點，但依舊冷靜執行戰術，底線對抽幾乎不讓對手取得主導權，一發得分率高達86%，還逼對方發生35次失誤，喬帥連兩場比賽都以未失一盤之姿勝出。

被問及年屆不惑之年，在場上依舊能量滿點，喬科維奇說：「當我有空閒時間，我就會看一下我自己的比賽，看看還能加強哪些元素，提升我的心理素質，這就是我在這年紀還能繼續打球的原因。」喬科維奇也透露，他兒子很想來墨爾本看球，「他們會做任何事逃避上學，但即使他沒來，我的心裡依舊有他們的位置。」

義大利名將辛納以6：1、6：4、6：2輕取地主選手達克沃斯，挺進32強。

女單方面，波蘭好手史薇泰克6：2、6：3力退捷克鮑茲可娃，尋求衛冕的美國女將凱絲6：1、7：5擊敗自家人克魯茲，挺進32強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中