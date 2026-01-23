澳網》喬科維奇 大滿貫賽400勝聽牌

喬科維奇連2場比賽都以未失一盤之姿勝出。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕38歲的塞爾維亞名將喬科維奇，昨在澳洲網球公開賽以6：3、6：2、6：2擺平義大利選手馬斯特雷利，挺進男單32強，喬帥也收下生涯大滿貫賽的第399勝，距離史無前例的400勝里程碑只差1步。

今年首賽 向第25座金盃邁進

喬科維奇今年沒參加任何的熱身賽，而是直接「空降」墨爾本參戰，這也是他第21度站上澳網舞台，續朝空前的賽史第11冠，以及第25座大滿貫冠軍金盃邁進。

昨面對世界排名141的馬斯特雷利，喬科維奇首盤雖歷經多次盤末點，但依舊冷靜執行戰術，底線對抽幾乎不讓對手取得主導權，一發得分率高達86%，還逼對方發生35次失誤，喬帥連兩場比賽都以未失一盤之姿勝出。

被問及年屆不惑之年，在場上依舊能量滿點，喬科維奇說：「當我有空閒時間，我就會看一下我自己的比賽，看看還能加強哪些元素，提升我的心理素質，這就是我在這年紀還能繼續打球的原因。」喬科維奇也透露，他兒子很想來墨爾本看球，「他們會做任何事逃避上學，但即使他沒來，我的心裡依舊有他們的位置。」

義大利名將辛納以6：1、6：4、6：2輕取地主選手達克沃斯，挺進32強。

女單方面，波蘭好手史薇泰克6：2、6：3力退捷克鮑茲可娃，尋求衛冕的美國女將凱絲6：1、7：5擊敗自家人克魯茲，挺進32強。

