澳網》何承叡、吳芳嫺雙打首輪都過關

何承叡成為2005年盧彥勳之後，首位在澳網男雙獲勝的台灣選手。（資料照）

暌違21年 台灣男將再獲勝

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台灣好手何承叡與德國搭檔耶本斯，昨在澳洲網球公開賽男雙首輪，以6：7（6：8）、7：6（7：2）、6：4逆轉義大利第7種子博萊利／瓦瓦索里，挺進次輪，成為2005年盧彥勳之後，首位在澳網男雙獲勝的台灣選手。

何承叡 力拚盧彥勳紀錄

男雙世界排名72的何承叡，去年打下ATP挑戰賽男雙8冠，且在美國網球公開賽會內賽奪下生涯大滿貫男雙首勝，連兩場大滿貫賽都順利開胡，此行他也要力拚追上盧彥勳所締造的大滿貫賽台將最佳男雙第3輪紀錄。

博萊利／瓦瓦索里是連兩年的澳網男雙亞軍得主，實力堅強，雖何承叡／耶本斯先失首盤，但兩人在次盤重整旗鼓，搶七開局拉出6：1攻勢搶得先機，決勝盤再靠著第5局的破發奠定勝基，「台德聯軍」在2小時21分鐘的3盤大戰勝出，何承叡在獲勝當下也高舉雙手吶喊慶祝，他們下一輪將對上強森（英國）／傑林斯基（波蘭）。

詹皓晴 搶十大戰崩盤

女雙方面，吳芳嫺／日本穗積繪莉奮戰超過2小時，最終以6：1、4：6、6：4力退俄國11種子克羅瑪查娃／潘諾娃，挺進次輪。

至於詹皓晴與中國蔣欣玗在搶十大戰崩盤，最終以6：3、5：7、6：7（1：10）遭到拉希莫娃（烏茲別克）／布林可娃（俄羅斯）逆轉，無緣晉級。

