印尼羽球大師賽》戚又仁 扳倒安童森晉8強

中租好手戚又仁昨扳倒世界排名第3的丹麥名將安童森，連兩站晉級男單8強。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕中租好手戚又仁昨在印尼羽球大師賽，以21：11、18：21、21：13扳倒世界排名第3的丹麥名將安童森，連兩站晉級男單8強，他今天將對陣新加坡選手鄭加恆，爭取生涯首張500等級4強入場券。

排名27 拍下排名第3 今爭首張500級4強入場券

世界排名27的戚又仁之前兩度交手安童森都束手無策，不過這次終於找到對抗強敵的方法，他在第3局一波連續得分後變成17：10領先，也讓安童森越打越氣，這位丹麥名將甚至最後一球直接放棄，小戚帶走勝利。

請繼續往下閱讀...

戚又仁上週印度公開賽打進8強，如今在印尼也有亮眼表現。中租教練楊鈞翔指出，戚又仁網前搶攻意識提升不少，以及戰術執行都能到位，成為他能戰勝強敵的關鍵，希望這位子弟兵能持續挺進。

戚又仁生涯三度交鋒鄭加恆都贏球，不過鄭加恆去年泰國大師賽、南韓大師賽都奪冠，實力不容小覷。另外，2022年冠軍周天成，以21：11、21：10擊敗印度前球王印度斯里坎特，今天對決世界排名第10的新加坡名將駱建佑。

女單方面，面對熱情如火的印尼球迷，世界排名37的黃宥薰頂住壓力，以21：17、19：21、21：17打退世界排名第7的地主一姐瓦達妮，22歲的黃宥薰首度在500等級賽事躋身8強，今天將對決另一位黑馬馬來西亞女將蕾莎娜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法