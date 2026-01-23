自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

印尼羽球大師賽》戚又仁 扳倒安童森晉8強

2026/01/23 05:30

中租好手戚又仁昨扳倒世界排名第3的丹麥名將安童森，連兩站晉級男單8強。（歐新社）中租好手戚又仁昨扳倒世界排名第3的丹麥名將安童森，連兩站晉級男單8強。（歐新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕中租好手戚又仁昨在印尼羽球大師賽，以21：11、18：21、21：13扳倒世界排名第3的丹麥名將安童森，連兩站晉級男單8強，他今天將對陣新加坡選手鄭加恆，爭取生涯首張500等級4強入場券。

排名27 拍下排名第3 今爭首張500級4強入場券

世界排名27的戚又仁之前兩度交手安童森都束手無策，不過這次終於找到對抗強敵的方法，他在第3局一波連續得分後變成17：10領先，也讓安童森越打越氣，這位丹麥名將甚至最後一球直接放棄，小戚帶走勝利。

戚又仁上週印度公開賽打進8強，如今在印尼也有亮眼表現。中租教練楊鈞翔指出，戚又仁網前搶攻意識提升不少，以及戰術執行都能到位，成為他能戰勝強敵的關鍵，希望這位子弟兵能持續挺進。

戚又仁生涯三度交鋒鄭加恆都贏球，不過鄭加恆去年泰國大師賽、南韓大師賽都奪冠，實力不容小覷。另外，2022年冠軍周天成，以21：11、21：10擊敗印度前球王印度斯里坎特，今天對決世界排名第10的新加坡名將駱建佑。

女單方面，面對熱情如火的印尼球迷，世界排名37的黃宥薰頂住壓力，以21：17、19：21、21：17打退世界排名第7的地主一姐瓦達妮，22歲的黃宥薰首度在500等級賽事躋身8強，今天將對決另一位黑馬馬來西亞女將蕾莎娜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中