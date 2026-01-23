自由電子報
體育 即時新聞

科爾蒂納冬奧》林欣蓉 台灣女子雪車項目第一人

2026/01/23 05:30

冬奧女子雪車選手林欣蓉。（記者盧養宣攝）冬奧女子雪車選手林欣蓉。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕米蘭－科爾蒂納冬季奧運將在2月 6日至22日登場，林欣蓉成為史上首位獲得女子雪車門票的台灣選手，希望能在生涯第2次的冬奧舞台爭取佳績。

第25屆米蘭—科爾蒂納冬季奧林匹克運動會代表團授旗典禮。（記者王藝菘攝）第25屆米蘭—科爾蒂納冬季奧林匹克運動會代表團授旗典禮。（記者王藝菘攝）

從雪橇轉項 成績更出色

27歲的林欣蓉從小夢想站上奧運殿堂，投入田徑訓練10年後轉而挑戰冷門的雪上運動，上屆北京冬奧成為台灣24年來首位冬奧雪橇女子選手，2024年3月轉練雪車，這次在單人雪車於56名選手中排名世界第16取得門票，雙人雪車也搶下資格。

林欣蓉表示，自己在轉項後的成績更出色，對提升信心也有一定幫助，這次的目標是希望在單人雪車項目爭取前12名、甚至是前8名的成績，也很開心能成為參加冬奧女子雪車第一人，「我會轉項也是因為沒人辦到過，想要創造台灣歷史，希望以後大家想到雪車會想到我。」

台灣獲7競賽項目、9席參賽資格

本屆冬奧台灣代表隊取得阿爾卑斯式滑雪、越野滑雪、花式滑冰、競速滑冰及雪車等7種競賽項目、共9席參賽資格，昨舉行授旗典禮，運動部長李洋期許選手享受舞臺、平安完賽，並頒發加菜金，由阿爾卑斯式滑雪女子選手李玟儀代表領受。

