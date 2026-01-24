大專棒球聯賽》擊退國體大 北市大奪隊史第5冠

北市大吳冠勳化解危機，助隊奪冠並獲得MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕去年大專棒球聯賽公開一級北市大無緣晉級8強，今年捲土重來，昨全隊將士用命，最終以6：2擊敗國體大勇奪隊史第5冠，6年橫掃3冠，賽後北市大總教練王宜民溫情喊話，「希望擦亮北市大這塊招牌！」

北市大拿下冠軍，球員開心慶祝。（記者陳志曲攝）

王宜民就讀北體（後改制北市大）時期曾兩度拿到大專聯賽冠軍，近年再以總教練身分帶隊兩度奪冠，隊史5冠就參與4冠，他說，「兩年前是我來北市大執教首冠，印象比較深刻，去年沒打進8強，今年沒人看好我們，強烈感受到球員求勝企圖心，大家都很渴望拿到這座冠軍，也想讓外界知道我們是一支強隊。」

北市大戴伯丞敲出三壘安打，帶有二分打點。（記者陳志曲攝）

擺脫獅隊自培壓力

戴伯丞放開來打

北市大四年級外野手戴伯丞昨打6棒，5次打擊4度上壘，5局上敲出2分打點三壘安打，讓全隊吞下定心丸，去年選秀落榜，近期他與統一獅簽下自主培訓合約，預計2月1日報到，昨個人大學生涯最終戰以奪冠畫下完美句點。

「這是最好的結束。」戴伯丞說，這是跟隊友的最後一場比賽，能拿到冠軍真的很開心，去年底收到獅隊自培邀請後太想要表現，打起來反而綁手綁腳的，冠軍戰放開來打，很開心能為球隊做出貢獻。

吳冠勳2天熱投100球

投入中職選秀

北市大右投吳冠勳前天4強賽對台東大學，後援2局狂飆5K無失分拿下救援成功，昨中繼3.1局無失分再飆5K奪勝投，莊承翰後援2.2局無失分進帳救援成功，吳冠勳獲選大會最有價值球員獎。

兩天共熱投100球，吳冠勳坦言，投到後面真的沒力了，手已舉不太起來，靠意志力撐住場面再交給牛棚，能在大學最後一年奪冠既開心又感動，今年畢業確定會投入中職選秀。

