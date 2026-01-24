自由電子報
大專棒球聯賽》北市大當家捕手白井雄登 拿下全壘打王

2026/01/24 05:30

台日混血捕手白井雄登（右）扛北市大4棒，大專棒球聯賽公開一級敲3轟奪全壘打王。（記者陳志曲攝）台日混血捕手白井雄登（右）扛北市大4棒，大專棒球聯賽公開一級敲3轟奪全壘打王。（記者陳志曲攝）

6月畢業

投入中職季中選秀

〔記者羅志朋／新北報導〕台日混血捕手白井雄登扛北市大4棒，大專棒球聯賽公開一級敲3轟奪全壘打王，大二因腰傷沒報名，無緣參與球隊奪冠歷程，如今大四的他終於一償宿願，賽後狂喜慶賀，同時他已決定今年6月大學畢業投入中職季中選秀；受惠「永田條款」，白井可以參加選秀且被視為本土球員。

白井的父親是日本人，母親則是台灣人，飼養日本和牛是家族事業，三級棒球時期他都在日本打球，為了學中文，高校畢業來台就讀北市大，教頭王宜民說，白井剛來球隊表現平平，這兩年突飛猛進，看好他挑戰中職。

白井透露，老爸以前打過棒球、守游擊，由於不想讓他打電動，兒時收到老爸買的球棒和手套，而且堅決不讓他當投手，「他就說大家都想當投手，太熱門了，去當捕手比較好。」

白井坦言，剛來台學中文非常痛苦，但身為捕手首重溝通，中文的聽、說一定要好，苦讀兩年終於融入球隊，兩年前因傷只能透過電視轉播見證球隊奪冠，這次終於以4棒捕手身分帶領球隊拿到冠軍，真的很開心。

先打球

再接掌日本和牛事業

原本白井自評能力有限，沒打算挑戰職棒，計畫大學畢業從事台日棒球交流工作，未來再回日本接家業，這屆大專聯賽表現出色讓他改變想法，「大四有進步加上教練鼓勵，我決定畢業挑戰中職，希望能被球團選到。」

