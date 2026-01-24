自由電子報
大專棒球聯賽》台體大深見一騎 吞敗投不甘心

2026/01/24 05:30

台體大日本籍右投深見一騎為了挑戰職棒決定就讀台體大提升能力。（記者陳志曲攝）台體大日本籍右投深見一騎為了挑戰職棒決定就讀台體大提升能力。（記者陳志曲攝）

日籍父母到場觀戰

無緣大展身手

〔記者羅志朋／新北報導〕就讀台體大二的日本籍右投深見一騎，昨在大專聯賽公開一級季軍戰先發3局失3分僅1分責失苦吞敗投，無緣在到場觀戰的父母面前大展身手，賽後他難掩失落直說沒投好很不甘心。

深見的父母都是日本人，名字取自日本動漫《一騎當千》，父親深見成功是日商在台分公司總經理，隨老爸工作來台，國中讀日僑學校並參加社區棒球隊，到崇義高中才接受正規訓練，為了挑戰職棒決定就讀台體大提升能力。

深見笑說，高中原本守內野，他很喜歡打擊，但教練說當投手才有較多出賽機會，於是專攻投手，大一最快球速飆到148公里，會投6種球路，只是後來受傷狀態下滑，大專聯賽傷癒復出，對整體表現並不滿意。

台體大讀滿4年

符「永田條款」本土球員

台體大總教練林宗毅透露，深見個性內斂，很像畢業的學長永田颯太郎，「他父親非常嚴格，甚至比教練還嚴厲，望子成龍心切。」

深見表示，老爸以前打過棒球，也是他的啟蒙教練，未來希望能向永田學長一樣挑戰日職，也不排除大學畢業投入中職選秀；根據「永田條款」規定，深見只要在台體大讀滿4年，即可參加選秀並視為本土球員。

