國訓中心申請醫護所 預計5月底開業

國訓中心心理諮商室已於1月15日成立，醫護所則預計5月底前完成。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2026年世界棒球經典賽、亞運國手正於左營國家運動訓練中心備戰，近日卻傳出國訓中心未設置合法執業場所，導致物理治療師和諮商心理師無法執業登記，只能違規為運動員治療。國訓中心回應，心理諮商室已於今年1月15日成立，醫護所則預計5月底前完成，但強調中心屬於非營利、非對外開放，對運動員的治療並無影響。

治療師、諮商心理師

無違規執業疑慮

國訓中心副執行長梁永斌指出，國訓中心依「國民體育法」第25條規定，於國家運動培訓期間，聘任物理治療師及諮商心理師，提供運動員身心健康相關支援，相關服務均屬非營利、非對外之內部訓練支援措施。

請繼續往下閱讀...

梁永斌表示，巴黎奧運後，國訓中心認為諮商心理師與物理治療師對運動員的需求相當重要，招聘時才發現無法幫這些具備專業證照的人員做執業登記，主要是國訓中心並非正常的醫護所或醫療單位，所以他們無法依規定做執業登記。

梁永斌說，去年國訓中心已聘請一位諮商心理師，但在尚未完成合法執業場所建置前，並未安排實際執行心理諮商或治療業務，而是以輔導宣導、制度規劃、流程建置等行政及準備性工作為主，選手有諮商心理的需求，亦有長期與外部合作的合格諮商師予以協助。不過，今年1月15日心理諮商室已正式成立，並開始執行心理諮商工作。

至於物理治療師部分，梁永斌說明，中心內不包含運動員自行聘請的物理治療師現有10人，目前已向高雄市衛生局申請成立醫護所，目標是5月底完成，以確保各項支援依法合規，但強調，在執登未完成前，對運動員沒有影響，物理治療師皆可採逐次服務，且不影響內聘人員的薪資與福利等。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法