本報專訪》左手重砲林俊易 打羽球是場美麗的意外

林俊易接受本報專訪，談起小時候因表弟的關係，與羽球始於美麗的意外。

「左手重砲」林俊易生涯因傷沉寂許久，謹慎看待自己身體狀態，他日前因小腿傷勢，想放棄參加印度公開賽，因防護團隊的當頭棒喝，他才決定參賽，反而在印度打出「無我」境界，捧回生涯第6座超級系列賽男單冠軍，更是台灣首位在750等級奪冠的男單選手，而26歲的林俊易當初會接觸羽球，其實還是一場美麗的意外！

表弟參加羽球育樂營

無聊跟著去

林俊易小學二年級時，和表弟報名參加羽球育樂營，結果開始的第一天他卻睡過頭，還在家猶豫許久沒出門，媽媽才說「你那麼無聊幹嘛不去？」這是他第一次接觸羽球。林俊易透露，「而且那時候的育樂營是在戶外，還是大太陽，還只是在外面練腳步，但應該也要感謝表弟當年有去參加，也才有今天的我！」

19歲在美拿首冠

膝傷爆發陷低潮

當時參加育樂營的夥伴，後來都沒有繼續打球，就剩林俊易，他也一直跟著啟蒙教練鄭哲昌，直到大學才到台北市立大學就讀，並在2019年於國際賽初次綻放光芒。2019年，才19歲的林俊易雖默默無聞，憑藉強勁殺球威力，於美國公開賽拿下生涯首冠，但未帶來一帆風順，他的膝傷爆發，這一傷讓他歷經2年低潮，期間也轉到土銀羽球隊，尋求東山再起。

防護團隊激勵

印度公開賽奪冠

林俊易回憶這段低潮，當時很失望，畢竟傷勢不知何時能痊癒，更怕球員生涯就此告終。另一低潮就屬2024年追逐巴黎奧運門票失利，他失去目標，打起球來少了幹勁，但這些失敗都是成長的養分，讓他悟出一個道理，「好像我越想得到的，就越不會來，但如果我只專注在當下，反而就會有意外收穫。」

就像這次印度公開賽，林俊易因小腿拉傷想放棄。不過，防護團隊把我給打醒，一句「看不下去怎會有一個選手那麼容易放棄！」徹底打醒林俊易，反而真的有不同的收穫。林俊易透露，在印度賽8強時，「我突然發現在場上好像在泡澡，就是身體熱熱的，天氣冷冷的，打起來沒有壓力，真的很享受比賽，想打什麼球都可以做到，就跟2024年拿瑞士公開賽冠軍的感覺一樣。」

26歲的林俊易不會因為拿下印度公開賽冠軍就滿足，他想繼續解鎖大賽，畢竟生涯尚未參加過亞運、奧運，會持續努力證明自己！

不為人知的左手秘密

林俊易剛接觸羽球時，教練詢問要用右手還左手，他印象左手比較有力，又跟大家都不一樣，就開始用左手練揮拍，才有現在的「左手重砲」！林俊易用右手拿筷子，他笑說，「可能看家人吃飯都用右手，所以就跟大家一樣，我現在都說應該是左手打球太累了，就換右手吃飯！」

