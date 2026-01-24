印尼羽球大師賽》戚又仁首闖500等級4強

戚又仁今天將和印尼20歲新星法漢爭決賽席次。（歐新社）

今與印尼法漢爭決賽門票

〔記者林岳甫／綜合報導〕中租好手戚又仁昨在印尼羽球大師賽，以21：18、13：21、21：13打敗新加坡選手鄭加恆，生涯首闖500等級大賽男單4強，小戚成為台灣「最後希望」，今天將和印尼20歲新星法漢爭決賽席次。

世界排名27的戚又仁拿過兩座世界巡迴賽冠軍，分別是2023年300等級西德莫迪國際賽、2024年100等級吉隆坡大師賽，卻未在500等級賽事打進過4強，如今總算做出突破，對小戚而言，此站積分至少能獲6420分，有助於爭取今年名古屋亞運參賽資格。

爭亞運資格

教練：明顯進步

教練馮勝杰指出，目前是爭亞運資格的關鍵期，戚又仁近期企圖心相當好，「畢竟有拚亞運的壓力，他這陣子練習很積極，加強不足之處，我覺得有展現出效果。」

馮勝杰提到，戚又仁休季透過國訓中心體能訓練師強化能力，明顯感覺到進步。戚又仁初次過招世界排名18的法漢，他是2023年世青男單金牌，被看好能成為印尼新一哥。

台灣一哥周天成以13：21、18：21不敵新加坡駱建佑；22歲女將黃宥薰以17：21、18：21敗給馬來西亞好手蕾莎娜，雙雙無緣4強。女雙組合許雅晴／宋祐媗以23：21、18：21、19：21被印尼組合拉哈育／瑪亞薩里逆轉。

