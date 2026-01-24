自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

澳網》謝淑薇女雙保送16強

2026/01/24 05:30

謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科晉級。（資料照）謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科晉級。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣女將昨於澳洲網球公開賽再傳捷報，謝淑薇天助自助，由於女雙對手在單打賽後退出，讓她不戰而勝晉級16強；吳芳嫺女雙也再下一城，追平個人大滿貫最佳戰績。

謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科原定女雙次輪遭遇達妮洛維琪（塞爾維亞）／波塔波娃（奧地利），不過波塔波娃連續搶7敗給白俄羅斯球后莎芭蓮卡，決定放棄雙打，讓第3種子「台拉聯軍」兵不血刃出線。墨爾本公園雙線出擊的小薇，今混雙首輪上陣，被譽為「百搭天后」的她和波蘭好手傑林斯基再次組軍，對決克羅瑪查娃（俄國）／哈里森（美國），曾在2024年包辦澳網、溫網雙料混雙冠軍的「台波聯軍」，展開尋求大滿貫混雙第3冠之旅。

吳芳嫺 挑戰8強門票

吳芳嫺／穗積繪莉（日本）則以6：2、6：3力退柯季列娃（俄國）／桑塔馬利亞（美國），「台日聯軍」2連勝，即將強碰第8種子佩雷絲（澳洲）／史楚尤絲（荷蘭），已3項大滿貫打進女雙第3輪的吳芳嫺，挑戰更上層樓的8強門票。

艾卡拉茲

紀錄凌駕「三巨頭」

此外，球王艾卡拉茲挾6：2、6：4、6：1解決法國穆得，安抵男單16強，還締造凌駕「三巨頭」的歷史紀錄。這位22歲西班牙好手，大滿貫戰績87勝13負追平瑞典傳奇伯格，並列公開年代生涯前百場最佳開局，也超越西班牙納達爾、美國馬克安諾共同保有的86勝14負，甚至早把瑞士費德爾、塞爾維亞喬科維奇都比下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中