澳網》謝淑薇女雙保送16強

謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科晉級。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣女將昨於澳洲網球公開賽再傳捷報，謝淑薇天助自助，由於女雙對手在單打賽後退出，讓她不戰而勝晉級16強；吳芳嫺女雙也再下一城，追平個人大滿貫最佳戰績。

謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科原定女雙次輪遭遇達妮洛維琪（塞爾維亞）／波塔波娃（奧地利），不過波塔波娃連續搶7敗給白俄羅斯球后莎芭蓮卡，決定放棄雙打，讓第3種子「台拉聯軍」兵不血刃出線。墨爾本公園雙線出擊的小薇，今混雙首輪上陣，被譽為「百搭天后」的她和波蘭好手傑林斯基再次組軍，對決克羅瑪查娃（俄國）／哈里森（美國），曾在2024年包辦澳網、溫網雙料混雙冠軍的「台波聯軍」，展開尋求大滿貫混雙第3冠之旅。

吳芳嫺 挑戰8強門票

吳芳嫺／穗積繪莉（日本）則以6：2、6：3力退柯季列娃（俄國）／桑塔馬利亞（美國），「台日聯軍」2連勝，即將強碰第8種子佩雷絲（澳洲）／史楚尤絲（荷蘭），已3項大滿貫打進女雙第3輪的吳芳嫺，挑戰更上層樓的8強門票。

艾卡拉茲

紀錄凌駕「三巨頭」

此外，球王艾卡拉茲挾6：2、6：4、6：1解決法國穆得，安抵男單16強，還締造凌駕「三巨頭」的歷史紀錄。這位22歲西班牙好手，大滿貫戰績87勝13負追平瑞典傳奇伯格，並列公開年代生涯前百場最佳開局，也超越西班牙納達爾、美國馬克安諾共同保有的86勝14負，甚至早把瑞士費德爾、塞爾維亞喬科維奇都比下去。

