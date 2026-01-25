三級棒球比賽太多 大學太少本末倒置

大學甲組3大賽每隊1年頂多打2、30場，相較於三級棒球明顯不足，圖為北市大球員前天慶祝大專棒球聯賽奪冠。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕大專棒球聯賽公開一級賽事前天落幕，大學甲組3大賽每隊1年頂多打2、30場，青棒大小盃賽琳瑯滿目，傳統青棒強隊一整年比賽竟是大學的好幾倍，少棒、青少棒賽事更多，台東大學總教練王信民感嘆，「三級棒球比賽太多，大學比賽太少，有點本末倒置。」

大學非強隊只打25場

50場已是天花板

國內大學甲組3大賽包括大專聯賽、春季聯賽和梅花旗，以過去1年來看，非傳統強隊只打25場，一級強權頂多近40場，加上區域性盃賽例如金龍盃、台啤盃、桃園盃，50場已是天花板。

大學大賽都派主力 壓縮其他選手空間

王信民指出，大學階段銜接職棒或業餘成棒，是選手成長的關鍵時期，應該多打比賽，但現狀是少棒比賽最多，再來是青少棒、青棒，大學反而最少，台東大學經費有限只能參加3大賽，平常盡量找鄰近球隊打練習賽。

「比賽就是最好的訓練。」台體大總教練林宗毅說，大學階段選手要多比賽才會成長，現在不只是比賽太少，對戰實力較強的甲組成棒隊機會也很有限，除非進入國家隊或培訓隊，否則選手成長空間受限。

2013年中職開放高中生選秀以來，青棒球員一窩蜂往中職和國外跑，儘管統一獅球探吳國豪強調，仍會關注大學賽事並發掘好手，不過大學比賽少、強度不足、缺乏關注度卻是不爭的事實。

台體大教練陳同霆表示，大學每隊有4、50名球員，1年比賽就這麼多，球隊有戰績壓力，大賽都派主力球員應戰，勢必壓縮其他選手空間，應該增加賽事，例如暑假沒比賽，可籌辦為期2個月的暑期聯盟，既不影響學生課業又可增加比賽經驗。林宗毅則說，需要企業大力贊助，主辦單位較願意多辦比賽。

