大專冠軍教頭王宜民︰球隊錢若不夠 比賽也難多打

甫奪冠的北市大總教練王宜民表示，大學比賽數是否足夠，取決於各隊經費。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕甲組大學棒球隊教練普遍認為比賽太少，不過剛拿下大專聯賽公開一級冠軍的北市大總教練王宜民認為，比賽數是否足夠，這取決於各隊經費，同時他建議高中球員球技若非頂尖，應該先到大學磨練再決定是否挑戰職棒。

跨縣市比賽

一天約要花4萬

王宜民細數，除了3大賽，北市大參加金龍盃、台啤盃、桃園盃和邀請賽，一年超過50場算剛好，盃賽可讓新秀或較沒機會的球員參賽磨練，前提是要有足夠的經費，「北部辦盃賽，南部球隊就比較吃力，球隊跨縣市比賽一天大概要花4萬，如果經費不夠也很難多打比賽，每隊狀況不同。」

高中好手不來 大學賽事少受關注

對於大學賽事鮮少受關注，王宜民認為，高中好手不是旅外就是去中職，大學缺乏備受期待的新秀，關注度自然減少，「當然也有好球員，如果每隊都有像國體大雷皓博這樣的好手，競爭力提升，大家就會關注。」

近年北市大好手王博玄、許育銘、豊暐、陳冠穎都在職棒佔有一席之地，王宜民認為，很多青棒球員都覺得自己很棒、備受關注，高中畢業就進入職棒高強度環境，心態很難調適，也找不到方向，進去2、3年被淘汰的例子比比皆是。

若非頂尖球員

應先到大學練

王宜民建議，除非是天生好手或前3輪獲指名，否則高中畢業應該到大學至少磨練兩年，先在甲組成棒證明自己，讓身體素質和思維更成熟，再來考慮是否投入選秀。

