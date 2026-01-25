自由電子報
體育 即時新聞

林立、安可身價破億 當年都先讀大學

2026/01/25 05:30

林安可（資料照）林安可（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕隨著進職棒後不到3年就被淘汰的案例愈來愈多，先進大學磨練2至3年再挑戰職棒，逐漸成為高中應屆畢業球員的新選項，最合適的參考目標是去年底拿到總值1.8億元8年大約的林立，若以進職棒後首次拿到重大年度獎項的速度來看，技術與心理相對成熟的大學球員也比高中畢業球員具優勢。

林立（資料照）林立（資料照）

中職選秀2014年出現重大變革，新人選秀會改於季中舉行且併入高中應屆畢業球員，自平鎮高中畢業的林立卻選擇進入國體大，大三時才決定參加選秀，2018年第一個完整球季就出賽95場在一軍搶下一席之地，更在2019年勇奪打擊王。他曾指出，高中畢業的能力仍有不足，考量立刻進入職棒不會有太多空間，高中棒球與大學或甲組成棒的差距不大，不如先讀大學強化技術、頭腦與身體素質。

相同的例子是2015年自南英商工畢業的林安可，雖然高中被許多球探注意，以旅外為目標的他自認技術與心理都要再提升，直到2019年自文化大學畢業才參加中職選秀，隔年第一個完整球季就勇奪新人王、全壘打王、打點王，自此放棄二刀流想法專心往打者發展，去年季後以總值約400萬美元的2+1年合約轉戰西武獅。

高中畢業打職棒

常熬多年才起飛

高中畢業球員幾乎都需要球隊花時間去養成，進職棒後最快拿到年度獎項的是劉基鴻，上一軍才打完3個球季就勇奪2023年安打王，但他與曾子祐都隨新增球隊先打1年二軍，獲獎時實際已是第4年進職棒，扣除前述2位選秀狀元，能在選秀隔年便迎來首個完整球季且至少出賽80場的高中畢業野手，目前只有陳子豪、林承飛、廖健富、林子豪、林佳緯5人。

