「有青少棒1年打120場」基本功沒空練

〔記者羅志朋／台北報導〕台灣從少棒、青少棒到青棒，一整年都有打不完的盃賽，甚至有球隊要打120場，根本就是職棒等級，有職棒教練透露，很多青棒球員進來連最基本的接傳球都要打掉重練，他認為青棒比賽太多，根本沒時間好好把基本動作練扎實。

少棒王牌投手

上國中手先休息一年

「有青少棒球隊一整年打120場比賽，是我們的好幾倍。」台體大總教練林宗毅對國內四級棒球比賽數呈「倒金字塔」發展大感無奈，台體大教練陳同霆曾任成德青少棒、青棒教練，他說，「三級棒球幾乎每個縣市都會辦盃賽，賽事非常密集，光是暑假青少棒、青棒就有5、6個比賽。」

北市大總教練王宜民過去長期在大勇少棒帶兵，他坦言，三級棒球盃賽真的很多，一個月有2、3個比賽要打，不過球隊會安排各年級選手參加不同比賽，不是同一批球員一直在打。

即使不同盃賽派不同批選手參加，不過比賽實在太多，大賽關鍵戰役依舊上演完全燃燒戲碼，投手耗損相當驚人，常見少棒、青少棒、青棒球隊王牌投手，畢業後遭禁投1年休養生息，去年東園少棒勇奪威廉波特世界冠軍，飆速132公里的「怪物火球男」林晉擇來到長安國中延續生涯，教練就讓他手臂休息1年，等到國二再登板。

