自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

「有青少棒1年打120場」基本功沒空練

2026/01/25 05:30

有職棒教練認為青棒比賽太多，球員沒時間好好把基本動作練扎實。（資料照）有職棒教練認為青棒比賽太多，球員沒時間好好把基本動作練扎實。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕台灣從少棒、青少棒到青棒，一整年都有打不完的盃賽，甚至有球隊要打120場，根本就是職棒等級，有職棒教練透露，很多青棒球員進來連最基本的接傳球都要打掉重練，他認為青棒比賽太多，根本沒時間好好把基本動作練扎實。

少棒王牌投手

上國中手先休息一年

「有青少棒球隊一整年打120場比賽，是我們的好幾倍。」台體大總教練林宗毅對國內四級棒球比賽數呈「倒金字塔」發展大感無奈，台體大教練陳同霆曾任成德青少棒、青棒教練，他說，「三級棒球幾乎每個縣市都會辦盃賽，賽事非常密集，光是暑假青少棒、青棒就有5、6個比賽。」

北市大總教練王宜民過去長期在大勇少棒帶兵，他坦言，三級棒球盃賽真的很多，一個月有2、3個比賽要打，不過球隊會安排各年級選手參加不同比賽，不是同一批球員一直在打。

即使不同盃賽派不同批選手參加，不過比賽實在太多，大賽關鍵戰役依舊上演完全燃燒戲碼，投手耗損相當驚人，常見少棒、青少棒、青棒球隊王牌投手，畢業後遭禁投1年休養生息，去年東園少棒勇奪威廉波特世界冠軍，飆速132公里的「怪物火球男」林晉擇來到長安國中延續生涯，教練就讓他手臂休息1年，等到國二再登板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中