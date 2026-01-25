自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》首節落後沒在怕 特攻133分飆紀錄

2026/01/25 05:30

林韋翰（左）策動14次助攻，串起特攻攻勢。（記者林正堃攝）林韋翰（左）策動14次助攻，串起特攻攻勢。（記者林正堃攝）

阿巴西打3節拿25分

阿巴西只打3節進帳25分，特攻全場攻下133分，創下聯盟新紀錄。（記者林正堃攝）阿巴西只打3節進帳25分，特攻全場攻下133分，創下聯盟新紀錄。（記者林正堃攝）

4人得分逾20

〔記者吳孟儒／新北報導〕中信特攻昨火力噴發，阿巴西只打3節就進帳25分，共4人得分超過20分，團隊得分更創下TPBL聯盟單場新高，終場以133：91打爆高雄海神，收下2連勝。

特攻開賽慢熱毛病沒改，首節打完還落後，但馬可在第2節展現禁區優勢，獨拿16分，率隊完成逆轉，加上阿巴西第3節轟進3顆三分球、攻下13分，隨著比分不斷擴大，第4節也淪為刷分時間。

林韋翰14助攻

串聯特攻攻勢

特攻團隊命中率高達59.3%，投進19顆三分球，馬可斬獲29分，內馬23分，貝奇替補挹注21分，一舉改寫夢想家在2025年11月23日締造的單場最高得分128分。教練莫米爾說：「能刷新聯盟紀錄固然高興，但更重要是拿下勝利。」他最滿意的是全隊傳出36次助攻，且球員都能進球，希望今天對戰神能持續保持手感。

林韋翰雖只攻下6分，但傳出14次助攻，成功串聯特攻攻勢，他說：「我們有好幾場開場沒那麼順暢，但靠著內線優勢才逐漸找到比賽節奏，我能有這麼多助攻，也是多虧隊友有投進。」

海神24次失誤

教頭盼檢討敗因

海神被打得潰不成軍，洋將奧迪傑首秀拿下29分也沒用，代理總教練朱永弘指出，全場出現24次失誤種下敗因，「輸那麼多就是防守問題，會回去看哪個環節出錯，畢竟失誤太多讓對手有很多轉換快攻和大空檔，進而出現後續連鎖反應。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中