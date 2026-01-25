TPBL》首節落後沒在怕 特攻133分飆紀錄

林韋翰（左）策動14次助攻，串起特攻攻勢。（記者林正堃攝）

阿巴西打3節拿25分

阿巴西只打3節進帳25分，特攻全場攻下133分，創下聯盟新紀錄。（記者林正堃攝）

4人得分逾20

〔記者吳孟儒／新北報導〕中信特攻昨火力噴發，阿巴西只打3節就進帳25分，共4人得分超過20分，團隊得分更創下TPBL聯盟單場新高，終場以133：91打爆高雄海神，收下2連勝。

特攻開賽慢熱毛病沒改，首節打完還落後，但馬可在第2節展現禁區優勢，獨拿16分，率隊完成逆轉，加上阿巴西第3節轟進3顆三分球、攻下13分，隨著比分不斷擴大，第4節也淪為刷分時間。

林韋翰14助攻

串聯特攻攻勢

特攻團隊命中率高達59.3%，投進19顆三分球，馬可斬獲29分，內馬23分，貝奇替補挹注21分，一舉改寫夢想家在2025年11月23日締造的單場最高得分128分。教練莫米爾說：「能刷新聯盟紀錄固然高興，但更重要是拿下勝利。」他最滿意的是全隊傳出36次助攻，且球員都能進球，希望今天對戰神能持續保持手感。

林韋翰雖只攻下6分，但傳出14次助攻，成功串聯特攻攻勢，他說：「我們有好幾場開場沒那麼順暢，但靠著內線優勢才逐漸找到比賽節奏，我能有這麼多助攻，也是多虧隊友有投進。」

海神24次失誤

教頭盼檢討敗因

海神被打得潰不成軍，洋將奧迪傑首秀拿下29分也沒用，代理總教練朱永弘指出，全場出現24次失誤種下敗因，「輸那麼多就是防守問題，會回去看哪個環節出錯，畢竟失誤太多讓對手有很多轉換快攻和大空檔，進而出現後續連鎖反應。」

