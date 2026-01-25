TPBL》攻城獅「豪」取6連勝 5897人進場本季新高

高國豪第4節挺身而出，全場進帳22分。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／新竹報導〕新竹攻城獅昨靠德魯貢獻23分，一哥高國豪也有22分進帳，聯手在主場以95：91力退福爾摩沙夢想家，豪取6連勝，也讓創下本季進場人數新高的5897名球迷開心而歸。

高國豪末節覺醒 獨攬14分

高國豪前役繳出TPBL生涯新高32分，昨前3節手感平平只拿8分，但關鍵時刻再度挺身而出，決勝節7投4中，包括2記三分球，單節獨攬14分，率隊在拉鋸戰中笑到最後。他指出，上半場因為該有的空檔沒能把握有點情緒，「不過我還是努力調適，下半場開始回溫，第4節有所貢獻，大家今天攻守兩端都有撐住。」

此役雙方你來我往，共26次互換領先，主帥威森肯定子弟兵在膠著的比賽展現拚勁，成功執行賽前設定的計畫，攻城獅只要今天再擊敗新北國王，將追平隊史最長的7連勝。對於226公分的長人辛巴是否有機會迎來本季初登場，威森表示，會視洋將昨晚賽後的狀況再評估是否調整外援。

夢想家吞下2連敗，團隊命中率僅37.2%，三分球命中率更只有29%，林俊吉攻下全隊最高20分，馬建豪19分、4籃板。主帥簡浩賽後對吹判大表不滿，直言勝負關鍵就是尺度，認為哨音讓球員在場上無所適從。昨晚這場比賽哨音頻頻，攻城獅37罰27中、夢想家32罰24中。

