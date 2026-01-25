自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》攻城獅「豪」取6連勝 5897人進場本季新高

2026/01/25 05:30

高國豪第4節挺身而出，全場進帳22分。（TPBL提供）高國豪第4節挺身而出，全場進帳22分。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／新竹報導〕新竹攻城獅昨靠德魯貢獻23分，一哥高國豪也有22分進帳，聯手在主場以95：91力退福爾摩沙夢想家，豪取6連勝，也讓創下本季進場人數新高的5897名球迷開心而歸。

高國豪末節覺醒 獨攬14分

高國豪前役繳出TPBL生涯新高32分，昨前3節手感平平只拿8分，但關鍵時刻再度挺身而出，決勝節7投4中，包括2記三分球，單節獨攬14分，率隊在拉鋸戰中笑到最後。他指出，上半場因為該有的空檔沒能把握有點情緒，「不過我還是努力調適，下半場開始回溫，第4節有所貢獻，大家今天攻守兩端都有撐住。」

此役雙方你來我往，共26次互換領先，主帥威森肯定子弟兵在膠著的比賽展現拚勁，成功執行賽前設定的計畫，攻城獅只要今天再擊敗新北國王，將追平隊史最長的7連勝。對於226公分的長人辛巴是否有機會迎來本季初登場，威森表示，會視洋將昨晚賽後的狀況再評估是否調整外援。

夢想家吞下2連敗，團隊命中率僅37.2%，三分球命中率更只有29%，林俊吉攻下全隊最高20分，馬建豪19分、4籃板。主帥簡浩賽後對吹判大表不滿，直言勝負關鍵就是尺度，認為哨音讓球員在場上無所適從。昨晚這場比賽哨音頻頻，攻城獅37罰27中、夢想家32罰24中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中