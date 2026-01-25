PLG》43歲野獸好「勇」 三分連發抓獵鷹

林志傑（右）第3節砍進3顆三分球，助勇士終止連敗。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕43歲「野獸」林志傑昨在第3節砍進3顆三分球，讓主場台北和平籃球館球迷High翻天，加上洋將古德溫貢獻27分，最終富邦勇士以80：62輕取台鋼獵鷹，終結3連敗，今天將挑戰締造開季10連勝的衛冕軍桃園領航猿。

前兩場沒得分 昨證明寶刀未老

獵鷹第3節僅拿10分，寫下本季例行賽單節最低得分，上半場打完僅以45：40領先的勇士，第3節靠著林志傑4投3中，一鼓作氣擴大領先。過去兩場得分都掛蛋的林志傑，昨先發上場，雖然上半場沒有太多表現，但第3節連續進球斬獲9分，不僅讓球迷高舉他的看板，也證明他寶刀未老。

請繼續往下閱讀...

勇士本季戰績不佳的最大問題是防守不佳，場均失分破百分，只優於戰績墊底的洋基工程，也讓總教練吳永仁相當頭疼。勇士昨總算找到解答，首度開箱211公分的阿庫斯，雖然僅繳出6分、6籃板，數據並不亮眼，但他的高度能幫助球隊捍衛禁區，今天對上領航猿更能測試他的能耐。

211公分阿庫斯

補上勇士防守破洞

獵鷹昨輸球主因是全隊找不到準星，團隊投籃命中率僅23.9％，完全沒有職業隊水準。總教練柯納認為，命中率不佳只能回去繼續練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法