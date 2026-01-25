喬帥大滿貫400勝 追平費爸澳網102勝

喬科維奇（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕塞爾維亞老將喬科維奇昨以6：3、6：4、7：6（7：4）力退荷蘭的范德贊德舒爾普，第18度晉級澳網男單16強，不但集滿史上第一的大滿貫400勝，也追平費德爾在澳網的102勝紀錄。

面對去年印地安泉贏他的范德贊德舒爾普，喬科維奇底線穩紮穩打連下兩盤，第3盤第3局摔倒申請醫療暫停，雖被破發冷靜沉著反撲，5：6落後時化解2個盤末點，最終搶7關門，成為首位在大滿貫奪下400勝（55負）的男子球星，領先369勝60負的費德爾，展現20年職業生涯在最高水準賽場的穩定性和續航力。

請繼續往下閱讀...

「這項賽事開局很棒。」38歲的喬科維奇汲取去年四大賽都闖4強卻因傷落敗甚至退賽的慘痛教訓，期許挑戰大滿貫25冠的他說：「當然，情況可能發生變化。我不會得意忘形，尤其去年衝太快先盛後衰。這回想給年輕球員一些動力，讓他們證明實力。」

小薇混雙惜敗

專注女雙續拚

混雙賽事因炎熱高溫延後，謝淑薇／傑林斯基（波蘭）出師不利，4：6、6：7（5：7）敗給克羅瑪查娃（俄國）／哈里森（美國），無緣開胡。小薇將專注女雙，她和拉脫維亞搭檔奧絲塔朋科16強對決13種子西格蒙（德國）/科寧（美國）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法