中職40+老鬼 滿滿雄心壯志

今年球季聯盟最年長、統一獅隊42歲老將陳鏞基宣告「最後一舞」，璀璨生涯開始倒數。（資料照）

42歲陳鏞基

中職本季40歲以上選手

今年聯盟最年長

富邦悍將41歲王勝偉延續選手身分，今年將邁入第19個球季。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職比賽強度一年比一年高，選手間競爭激烈，據統計平均生涯雖僅約5年，依舊可見不到20歲的年輕小伙子前仆後繼想擠進窄門。能熬過30歲還留在賽場上，已屬幸運，更別說跨進40歲關卡更如鳳毛麟角，憑藉著絕非只靠一張嘴，實力和健康缺一不可，才能在後浪推前浪的高壓，依然屹立。今年球季聯盟最年長、統一獅隊42歲老將陳鏞基宣告「最後一舞」，璀璨生涯開始倒數。

年滿40歲的王鏡銘是現役最資深投手，也是中職第8位逾40歲的投手。（資料照）

328開季

中信兄弟李振昌

（資料照）

將有5人40歲以上

樂天桃猿林智平

（資料照）

中職今年3月28日開季時將有5位40歲以上「老鬼」，比去年多1人。屆退的陳鏞基最資深，富邦悍將王勝偉41歲居次，接著是去年差1場出賽滿百場的樂天40歲老將林智平，獅隊王鏡銘也年滿40歲，是現役最資深投手，將是中職第8位逾40歲的投手，還在不斷推進個人打擊數據的樂天林泓育，開幕戰也已滿40歲。

請繼續往下閱讀...

樂天桃猿林智平

（資料照）

獅隊王鏡銘

現役最資深投手

去年東山再起獎得主李振昌10月將滿40歲。老來得獎特別有感，李振昌新球季告別穿了8年的背號34號、換穿21號，他說：「回首過去，我希望讓李振昌的34號停留在拿下東山再起獎的最美好結局。」

不同於其他中職獎項，東山再起獎由聯盟遴選，2022年起的得獎者，王勝偉、林智平和李振昌，本季都還是現役。2023年聯盟決議東山再起獎從缺，而突破前兩年低潮、單季86場出賽交出3成36打擊率的陳鏞基成為遺珠，至今仍是球迷熱議話題。

陳鏞基當年對沒能獲獎頗能釋懷，還自嘲「可能爬到南山」。而在日前引退記者會上，他提到，原本想在40歲引退，但不希望在谷底向球迷告別，因而努力拚回巔峰。

職棒場上數據說話，資深好手們各自有生存之道，陳鏞基曾透露，不時會和王勝偉等同輩選手討論。王勝偉說，看新聞才知道陳鏞基決定退役，「雖然嚇一跳，但也不算突然。選手在場上，除了要求成績，身體狀態也是考量點。」

廉頗老矣，尚能飯否？「40+」老將們仍有雄心壯志，新球季為球隊立功、為自己留下紀錄，球迷則是看一場少一場，一同為他們做見證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法