老將生存之道 王勝偉服膺成績至上

富邦悍將王勝偉延續選手身分，今年將邁入第19個球季。（資料照）

延續選手身分

將邁入第19球季

〔記者林宥辰／台北報導〕職棒賽場上競爭激烈，面對每年入行的新秀前仆後繼，資深老將必有一番生存之道，職業生涯才能長久。富邦悍將王勝偉延續選手身分，今年邁入第19個球季，開季將滿42歲，在全聯盟年紀僅次於獅隊陳鏞基，更是打最多年的老將，若王勝偉明年能再戰第20個球季，就晉升中職最老球員，更有意義。

相較陳鏞基生涯前期旅美，返台後就待在統一獅至今，始終是先發主力；王勝偉2008年在中職出道，歷經兄弟象、中信兄弟到富邦悍將，曾有輝煌的金手套身手、12強國手資歷，但也被冰過，歷程更加波折。

請繼續往下閱讀...

如今慶幸還能馳騁戰場，被問到身體保養，王勝偉說：「規律的訓練和課表的精緻化，加上飲食補充，都環環相扣。到了生涯這個階段，不一定需要更多比賽經驗，但人還是適應的動物，單一訓練達不到比賽強度，就也還是要透過實戰適應。」

沒成績就被淘汰

無關選手年齡

王勝偉生涯前期是黃衫兄弟的「十年游擊」解答，2022年起轉戰富邦悍將，上一次一軍出賽是去年6月27日，當時已經41歲又87天，累計出賽13場，打擊率3成33；不過去年在二軍出賽24場，還有超過4成打擊率。

王勝偉說，比起年齡，成績才是決定選手是否有能力競爭的現實問題，「從剛進職棒到現在，我的想法是能打多就多久，以成績去衡量，沒有成績就淘汰，跟年齡沒有關係。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法