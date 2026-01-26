自由電子報
體育 即時新聞

陳鏞基季後引退 目標打滿整個球季

2026/01/26 05:30

統一獅陳鏞基可望成為首位在亞太棒球場引退的球員。（資料照）統一獅陳鏞基可望成為首位在亞太棒球場引退的球員。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職自2022年起每年都有資深球員引退，今年將由富邦悍將林哲瑄、統一獅陳鏞基接棒，壓軸大戲是以打滿最後一個球季為目標的陳鏞基，引退賽可望安排在下半季尾聲，屆時除了繼續堆高統一隊史全壘打紀錄，還將成為中職第5位年過43歲的野手。

羅力、潘武雄、詹智堯2022年由球團相繼在主場舉行引退賽，2023年是高國輝，引退賽自此成為各隊年度大事，因應台北大巨蛋加入中職比賽場地，過去2年共有官大元、周思齊、潘威倫、林智勝、胡金龍選擇大巨蛋為生涯終站，今年可望由林哲瑄、陳鏞基接棒「攻蛋」，陳鏞基更有機會成為第一位在亞太棒球場引退的球員。

將成中職第5位

年過43歲野手

按照最後出賽的年齡排序，中職超過43歲仍能出賽的野手有高國慶、曾智偵、林智勝、林仲秋，42歲的陳鏞基則是現役最年長球員，只要在生日7月13日後繼續上場就是第5人，屆時含他將有3人出身統一獅。

比較特別的是伍鐸，若味全龍打進台灣大賽，他被放入出賽名單，總冠軍在他生日10月24日當天尚未產生，他有機會繼1998年馬力龍後，成為史上第2位逾40歲在台灣大賽登板的洋投。

