體育 即時新聞

街頭超級盃打造足球文化 3人制扎根社區

2026/01/27 05:30

前體育署副署長彭臺臨（中）催生新竹縣三人制足球社區街頭超級盃，他與師大工教系同學、學生一同組隊參賽，足協理事長張璨（右1）擔任頒獎人。（記者盧養宣攝）前體育署副署長彭臺臨（中）催生新竹縣三人制足球社區街頭超級盃，他與師大工教系同學、學生一同組隊參賽，足協理事長張璨（右1）擔任頒獎人。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／專題報導〕「台灣足球發展不起來，不是沒有錢，是沒有文化。」76歲的前體育署副署長彭臺臨一早就下場踢了一場三人制足球賽，接著參加賽事開幕典禮、開球儀式，儘管年逾古稀，坐下來接受採訪時依然神采奕奕、未見疲態，今年2026年世界盃足球賽登場前夕，他在新竹縣舉辦三人制足球社區街頭超級盃，未來盼擴及全國，希望在基層種下足球的種子。

彭臺臨（右2）也親自出賽。（記者盧養宣攝）彭臺臨（右2）也親自出賽。（記者盧養宣攝）

年齡層從8歲到65歲

彭臺臨也下場踢

有「金牌推手」之稱的彭臺臨2014年催生木蘭聯賽成立，長年致力於推廣足球運動，2021年接下大師運動協會理事長一職，今年首度舉辦「新竹縣三人制足球社區街頭超級盃」，上週六在新竹縣第二體育場開踢，男子組最小為8歲組，最年長則有65歲組，主辦人彭臺臨也身體力行，與師大工業教育學系的同學與學生一同組隊報名，他笑說，「研究顯示運動可以預防失智和阿茲海默症！」

不過談及台灣足球發展，彭臺臨語氣嚴肅不少，他說，從2002年前總統陳水扁喊出「足球元年」至今，台灣足球仍然發展有限的關鍵在於沒有文化，「大家太現實、功利了，都在看世界排名，但沒有基層、沒有青訓。」

不能只靠「一陣風」

台足要先扎根基層

彭臺臨認為，台灣足球發展必須仰賴全民參與、才能形塑足球文化，三人制足球的精神強調「家旁邊就能踢球」，場地需求小、小空間又能讓球員快速傳遞、跑動，達到技術與體能訓練的效果。首度在新竹縣舉辦的足球社區街頭超級盃最後吸引107隊報名參加，更有來自澎湖的隊伍，澎湖縣草根足球社長阮人哲率隊參加U8組，相當感謝有這個機會與台灣的孩子交流學習。

「台灣都是奧運熱、世棒熱、世足熱，熱潮過了就沒了，」彭臺臨指出，希望運動能扎根基層，「不是一陣風，而是可以慢慢融化到文化裡。」街頭超級盃算是第一步嗎？他說，只是第一「小」步，希望足球運動能真正進到社區，「到時候走到哪裡，誰都拿一顆球在踢就成功了。」

