自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

柯瑞26397分 躋身NBA前20

2026/01/27 05:30

柯瑞生涯得分累計2萬6397分，躋身史上前20名。（法新社）柯瑞生涯得分累計2萬6397分，躋身史上前20名。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞昨繳出全隊最高26分，率隊以111：85賞給灰狼5連敗，而他的生涯得分也來到2萬6397分，追平傳奇球星皮爾斯，躋身前20名，接下來要挑戰第18名的「石佛」鄧肯。

追平19名皮爾斯

再99分挑戰鄧肯

勇士近期折損巴特勒、庫明加戰力大受影響，吞下2連敗，但昨面對近況更不好的灰狼，灣區大軍在第3節打出38：17攻勢奠定勝基。勇士柯瑞繳出全隊最高26分、7助攻、4抄截，穆迪19分次之；灰狼方面，愛德華茲飆出32分、11籃板，但出現8次失誤，差點完成另類大三元，而灰狼全場25次失誤成致命傷。

37歲的柯瑞這季場均27.3分，投籃命中率46.8%，他在去年12月底生涯得分才剛超越「狼王」賈奈特，登上史上第21名。賽前他累積得分為2萬6371分，昨不僅超越塞爾提克傳奇球星哈維切克的2萬6395分，擠進前20也追平第19名的皮爾斯，接下來要挑戰鄧肯的2萬6496分，柯瑞和他距離僅99分。

對手灰狼低氣壓

勇士為明州祈禱

此戰輕取灰狼，柯瑞認為，其實對手只是狀態不好，「別忘了對方連兩季打進西冠，我們還是要認清對手實力。」今天勇士要「背靠背」再戰灰狼，柯瑞有可能會休兵，但他說：「看看恢復情況，如果順利，還是會上場。」由於明尼蘇達州爆發槍擊案才導致比賽延後，勇士主帥柯爾坦言，氣氛不是很好，對手士氣也有些低落，「我們現在還是要為這座城市祈禱。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中