柯瑞26397分 躋身NBA前20

柯瑞生涯得分累計2萬6397分，躋身史上前20名。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞昨繳出全隊最高26分，率隊以111：85賞給灰狼5連敗，而他的生涯得分也來到2萬6397分，追平傳奇球星皮爾斯，躋身前20名，接下來要挑戰第18名的「石佛」鄧肯。

追平19名皮爾斯

再99分挑戰鄧肯

勇士近期折損巴特勒、庫明加戰力大受影響，吞下2連敗，但昨面對近況更不好的灰狼，灣區大軍在第3節打出38：17攻勢奠定勝基。勇士柯瑞繳出全隊最高26分、7助攻、4抄截，穆迪19分次之；灰狼方面，愛德華茲飆出32分、11籃板，但出現8次失誤，差點完成另類大三元，而灰狼全場25次失誤成致命傷。

37歲的柯瑞這季場均27.3分，投籃命中率46.8%，他在去年12月底生涯得分才剛超越「狼王」賈奈特，登上史上第21名。賽前他累積得分為2萬6371分，昨不僅超越塞爾提克傳奇球星哈維切克的2萬6395分，擠進前20也追平第19名的皮爾斯，接下來要挑戰鄧肯的2萬6496分，柯瑞和他距離僅99分。

對手灰狼低氣壓

勇士為明州祈禱

此戰輕取灰狼，柯瑞認為，其實對手只是狀態不好，「別忘了對方連兩季打進西冠，我們還是要認清對手實力。」今天勇士要「背靠背」再戰灰狼，柯瑞有可能會休兵，但他說：「看看恢復情況，如果順利，還是會上場。」由於明尼蘇達州爆發槍擊案才導致比賽延後，勇士主帥柯爾坦言，氣氛不是很好，對手士氣也有些低落，「我們現在還是要為這座城市祈禱。」

