東超冠軍獎金4718萬 領航猿摩拳擦掌

〔記者粘藐云／台北報導〕東亞超級聯賽昨宣布6強季後賽將於澳門舉行，冠軍獎金提高到150萬美元（約4718萬台幣），而台灣這次有3支球隊參戰，包含桃園領航猿、新北國王和富邦勇士，目前領航猿晉級6強機率極高，2月4日他們作客琉球黃金國王，有望一舉拿下門票。

將抗琉球黃金國王 教頭鎖定4強席次

東超這季擴大規模共有12支隊伍參賽，分成3組進行小組賽，取分組前2晉級6強季後賽，但戰績最好的兩支球隊可直接進入4強。6強季後賽將於3月18日在澳門點燃戰火，4強賽為20日進行，季冠軍戰則於22日登場，這次前3名獎金提高，冠軍150萬美元、亞軍75萬美元（約2355萬台幣）、季軍35萬美元（約1099萬台幣）。

領航猿上季在東超冠軍戰惜敗日本廣島蜻蜓以亞軍作收，這季捲土重來在小組賽取得4勝1負，高機率能拿下6強門票，而總教練卡米諾斯也希望下一場對黃金國王能獲勝，直接鎖定4強席次。即便晉級在望，盧峻翔認為不能鬆懈，經歷過去年東超經驗，大家也反思過失敗的過程，得繼續努力。

目前勇士以2勝2負排名A組第2，明作客首爾SK騎士，而他們最後一戰會在2月11日挑戰宇都宮皇者；國王則以3勝2負排名C組第2，他們在2月4日作客東京電擊。

