自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東超冠軍獎金4718萬 領航猿摩拳擦掌

2026/01/27 05:30

領航猿2月4日將踢館琉球黃金國王。（資料照）領航猿2月4日將踢館琉球黃金國王。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕東亞超級聯賽昨宣布6強季後賽將於澳門舉行，冠軍獎金提高到150萬美元（約4718萬台幣），而台灣這次有3支球隊參戰，包含桃園領航猿、新北國王和富邦勇士，目前領航猿晉級6強機率極高，2月4日他們作客琉球黃金國王，有望一舉拿下門票。

將抗琉球黃金國王 教頭鎖定4強席次

東超這季擴大規模共有12支隊伍參賽，分成3組進行小組賽，取分組前2晉級6強季後賽，但戰績最好的兩支球隊可直接進入4強。6強季後賽將於3月18日在澳門點燃戰火，4強賽為20日進行，季冠軍戰則於22日登場，這次前3名獎金提高，冠軍150萬美元、亞軍75萬美元（約2355萬台幣）、季軍35萬美元（約1099萬台幣）。

領航猿上季在東超冠軍戰惜敗日本廣島蜻蜓以亞軍作收，這季捲土重來在小組賽取得4勝1負，高機率能拿下6強門票，而總教練卡米諾斯也希望下一場對黃金國王能獲勝，直接鎖定4強席次。即便晉級在望，盧峻翔認為不能鬆懈，經歷過去年東超經驗，大家也反思過失敗的過程，得繼續努力。

目前勇士以2勝2負排名A組第2，明作客首爾SK騎士，而他們最後一戰會在2月11日挑戰宇都宮皇者；國王則以3勝2負排名C組第2，他們在2月4日作客東京電擊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中