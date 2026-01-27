U20六小虎 拚經典賽正選

柯敬賢（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅志朋／綜合報導〕WBC經典賽日本隊昨29人名單出爐，皆是美日職球星雲集，台日3月6日東京巨蛋交手，未演先轟動。

林維恩（資料照，記者陳志曲攝）

外野小將柯敬賢

賴胤豪（資料照，記者李惠洲攝）

唯一未滿20歲

孫易磊（資料照，記者李惠洲攝）

正在國訓中心備戰的台灣隊集訓名單中，有5名年僅20歲的投手，包括林維恩、張峻瑋、孫易磊、韋宏亮與賴胤豪，另有19歲外野小將柯敬賢，U20六小虎將剛從高中畢業1、2年，就有機會在經典賽的世界大舞台證明身手，能否進入30人正選名單待下月放榜。

韋宏亮（資料照，記者李惠洲攝）

集訓名單納入5名20歲年輕投手，台灣隊總教練曾豪駒解釋，去年關注他們表現，都是具潛力的投手，能被選到都是最好的選手，有能力才有辦法進入國家隊集訓，不管小將或老將，都希望他們能把握每一次穿國家隊球衣的機會。

張峻瑋（資料照，棒協提供）

林維恩放眼大聯盟

台灣隊集訓名單的U20小將

孫易磊日職亮眼

美職運動家左投林維恩在去年首個小聯盟賽季層級三級跳，從1A、高階1A再升到2A，共計出賽26場有13場先發，87局狂飆117K，戰績4勝5敗、防禦率3.72，被看好再1、2年就能上大聯盟，日職火腿小將孫易磊上季升上日職一軍，兩人在經典賽資格賽都有亮眼表現，效力軟銀的張峻瑋去年亞錦賽飆速158公里，技驚四座，3人都有機會進入經典賽正選名單。

超級黑馬賴胤豪

中繼角色表現佳

20歲樂天桃猿小將賴胤豪為超級大黑馬，去年出賽42場3勝6中繼、防禦率2.61，最快球速153公里。

旅外發展的林維恩、張峻瑋、孫易磊很早就成名，身高176公分的賴胤豪認為，3人身體素質和球技都很好，自己能力有限，跟他們還是有差距，「美職球探曾跟我說，身高超過180或許有機會旅外，沒辦法，身材天生就這樣，想辦法在國內成為頂尖投手。」

賴胤豪沒當過國手

獲邀集訓驚訝

賴胤豪坦言，從沒當過國手，連培訓的機會都沒有，這次接到集訓通知非常驚訝，很想拚進正選名單，對他來說能進國家隊是很大的榮幸。

日韓經典賽U20球員可能從缺，多半挑選經驗豐富的職棒球星，跟他們人才濟濟有關。台灣集訓名單則涵蓋不同世代，也有傳承意味，畢竟明年還有12強尋求衛冕、爭取2028洛杉磯奧運門票，若最後能進入決選名單的六小虎，透過一級國際賽，培養更多台灣尚勇的未來之星，也有其必要性。 經典賽參賽20國最終30人正選名單，將於2月6日由官方正式宣布。

