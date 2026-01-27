經典賽最嫩》18歲越級打怪 曾仁和遭古巴轟到哭

曾仁和2013年18歲入選經典賽正式名單，「最嫩紀錄」至今未被打破。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕經典賽會內賽台灣隊史最年輕球員是誰？答案是2013年的「土虱」曾仁和，當時他才18歲、還在就讀三民高中，這項紀錄，短期內恐難被打破。

王建民安慰要請好料

土虱同年加盟美職

曾仁和成名很早，在三民青棒就飆速153公里，吸引大批美職球探目光，2012年他打完IBA世青賽，先後征戰經典賽資格賽、亞錦賽，成為台灣棒球史上極少數入選成棒國家隊的青棒球員，尤其列為一級賽事的2013年經典賽會內賽，還成為正選國手，和王建民、郭泓志等巨投並肩作戰，寫下WBC隊史最幼齒紀錄。

請繼續往下閱讀...

只是，曾仁和在經典賽表現平平，預賽對荷蘭只解決1人次投出2次保送退場，複賽對古巴中繼0.2局遭戴斯潘砲轟失1分，整體防禦率9.00，沒有發揮奇兵效果，同年高中畢業他加盟美職小熊，簽約金162.5萬美元，後來上大聯盟共出賽3場投8局、防禦率9.00，現效力味全龍。

回憶當年WBC場景，曾仁和笑說，在台灣比賽感覺還好，畢竟是在自己的主場，但到日本東京巨蛋就覺得環境非常陌生，對古巴登板投球非常緊張，即使球隊已大幅落後，壓力還是超級大，被轟全壘打退場後還難過掉淚，「王建民賢拜一直安慰我說已經投得很好啦，還說要帶我去吃好料的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法