自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽最嫩》18歲越級打怪 曾仁和遭古巴轟到哭

2026/01/27 05:30

曾仁和2013年18歲入選經典賽正式名單，「最嫩紀錄」至今未被打破。（資料照）曾仁和2013年18歲入選經典賽正式名單，「最嫩紀錄」至今未被打破。（資料照）

〔記者羅志朋／綜合報導〕經典賽會內賽台灣隊史最年輕球員是誰？答案是2013年的「土虱」曾仁和，當時他才18歲、還在就讀三民高中，這項紀錄，短期內恐難被打破。

王建民安慰要請好料

土虱同年加盟美職

曾仁和成名很早，在三民青棒就飆速153公里，吸引大批美職球探目光，2012年他打完IBA世青賽，先後征戰經典賽資格賽、亞錦賽，成為台灣棒球史上極少數入選成棒國家隊的青棒球員，尤其列為一級賽事的2013年經典賽會內賽，還成為正選國手，和王建民、郭泓志等巨投並肩作戰，寫下WBC隊史最幼齒紀錄。

只是，曾仁和在經典賽表現平平，預賽對荷蘭只解決1人次投出2次保送退場，複賽對古巴中繼0.2局遭戴斯潘砲轟失1分，整體防禦率9.00，沒有發揮奇兵效果，同年高中畢業他加盟美職小熊，簽約金162.5萬美元，後來上大聯盟共出賽3場投8局、防禦率9.00，現效力味全龍。

回憶當年WBC場景，曾仁和笑說，在台灣比賽感覺還好，畢竟是在自己的主場，但到日本東京巨蛋就覺得環境非常陌生，對古巴登板投球非常緊張，即使球隊已大幅落後，壓力還是超級大，被轟全壘打退場後還難過掉淚，「王建民賢拜一直安慰我說已經投得很好啦，還說要帶我去吃好料的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中