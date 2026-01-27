自由電子報
經典賽》侍武士美職8人 大谷扛主砲

2026/01/27 05:30

經典賽日本隊名單 (29人)經典賽日本隊名單 (29人)

〔記者林宥辰／台北報導〕經典賽日本隊昨一口氣再公布10位新成員加入，最備受矚目的王牌山本由伸之外，小熊外野手鈴木誠也，今年分別將自日職轉戰大聯盟白襪、藍鳥的村上宗隆、岡本和真，也是一大亮點。日本隊目前確定有29人，還1人尚未公布，已有8位現役大聯盟球星，歷屆最多。

日本隊已有8位大聯盟球星，為歷屆最多，圖為陣中巨星大谷翔平。（美聯社資料照）日本隊已有8位大聯盟球星，為歷屆最多，圖為陣中巨星大谷翔平。（美聯社資料照）

上屆2023年經典賽，日本隊陣中僅達比修、大谷翔平、吉田正尚和混血的努特巴爾4位大聯盟選手，陣容倚賴日職體系球星，加上大谷翔平巨星級影響力，日本隊冠軍戰3:2險勝美國隊奪冠。

大谷是否二刀流

監督先賣關子

尋求衛冕的日本來勢洶洶，精銳盡出，還未公布的最後1人，日媒報導，相關人士提及：「由於各項手續的進度關係，目前仍未到可以對外公布的階段。」預料可能是紅襪吉田正尚或小熊投手今永昇太。

日本最後一人 也是大聯盟球星

對於巨星大谷翔平是否再展二刀流，日本隊監督井端弘和語帶保留，僅說先評估其集訓投球狀態。

至於打線，井端的初步構想中，日本隊倚賴大谷翔平帶動團隊進攻，他可能擔任中心打者。至於上屆陷入低潮苦戰、準決賽才擊出關鍵一擊的村上宗隆，這回以美職選手身分再入選。井端說：「村上已親身體驗過國際賽的困難，這次應該能展現更成長的模樣。他也對國家隊懷有強烈使命感，期待他展現出那份心意。」

日本隊包括大谷翔平、山本由伸、松井裕樹、伊藤大海、宮城大彌等15名球員打過上屆2023年經典賽。至於2024年世界12強賽冠軍戰0:4飲恨敗給台灣隊的陣容中，這次也有投手伊藤大海、北山亘基、內野手牧秀悟、小園海斗和外野手森下翔太等多人入選。

