體育 即時新聞

中職》李凱威、郭天信 期待與味全簽長約

2026/01/28 05:30

郭天信（右二）是不動中外野手，去年並拿到進職棒5年來第4座外野手金手套。（記者廖耀東攝）郭天信（右二）是不動中外野手，去年並拿到進職棒5年來第4座外野手金手套。（記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／斗六報導〕味全龍領隊丁仲緯在春訓開訓時特別提到，李凱威、郭天信等陣型中線主力球員的新合約都朝向複數年方向進行，從龍軍2021年重返中職戰場就是骨幹的兩人昨不約而同表示，目前尚未與球團談到薪資數字，對合約長度卻已經有明確方向，不會特別在意3年後就能取得自由球員，都傾向可以簽下一紙長約，郭天信可能拿到5年合約，李凱威甚至希望在味全再待8年。

李凱威最快在2028年季後取得自由球員資格（FA），味全的環境很好讓他捨不得離開。（記者廖耀東攝）李凱威最快在2028年季後取得自由球員資格（FA），味全的環境很好讓他捨不得離開。（記者廖耀東攝）

李凱威：味全環境好 盼再待8年

李凱威生涯5年出賽多達573場，單季最少也有108場，是主力二壘手，於2023年與味全簽下3年合約，逐年月薪為30萬、至少35萬元、46萬元，去年季後開始洽談第2張複數年合約，據了解先從5年合約開始談。李凱威表示，目前的方向就是複數年合約，但他對細節並不清楚，「10年合約當然很好，但是球團也有他們的考量，就取都能接受的中間值，如果可以的話，我想要8年。」

李凱威最快在2028年季後取得自由球員資格（FA），他不諱言，確實有想過FA，但未來3年會怎樣很難講，況且他的個性比較求穩，味全的環境很好讓他捨不得離開，看到同經紀公司的陳子豪、林岱安2位前輩各拿到10年、7年的大約（前5年皆為球員保障合約），當然也會羨慕與心動，目前全權交給經紀公司處理。

郭天信：打出成績 才夠格談長約

郭天信是不動中外野手，5年也出賽560場，年年超過百場，也於2023年與味全簽下3年合約，首年月薪35萬元，去年安打122支安打、全壘打4發、盜壘17次、打擊率0.280、上壘率0.334都是近3年最佳，並拿到第4座外野手金手套，他表示，雖然心裡會嚮往一紙長約，但他的成績還不到能拿10年長約的時候，「球隊有開4到5年，要想辦法打出成績，才有資格談長一點的。」

