WBC經典賽》台灣「熙」望 不會對上山本由伸

徐若熙可望成為本屆經典賽台灣隊王牌。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕25歲右投徐若熙以3年最高總值1500萬美元（約台幣4.7億）鉅約加盟軟銀鷹後，明天將出席在福岡舉行的記者會，除了披上象徵王牌的18號軟銀球衣，他也可望成為本屆經典賽台灣隊王牌，並在下月底隨軟銀返台和台灣隊進行交流賽。

明天在福岡

出席加盟記者會

軟銀球團去年12月底已在台北替徐若熙舉行加盟記者會，明天將在主場所在的福岡再辦一場，展現對他的重視。徐若熙今天將在軟銀球團亞洲區球探代表李杜軒陪同下赴日，總經理三笠杉彥、首席棒球營運長城島健司等人都會出席明天記者會。

下月底回台

參加台日職棒賽

徐若熙並未參與經典賽台灣隊第一階段集訓，記者會結束後就投入2月1日展開的日職春訓，並隨軟銀來台參加2月25至28日的台日棒球國際交流賽。徐若熙將在2月26日軟銀和台灣隊的比賽登板，尚未確定屆時代表軟銀或台灣隊出賽，但台灣隊教頭曾豪駒日前表示，在交流賽結束後，他就會跟著台灣隊赴宮崎進行經典賽公辦熱身賽，再到東京參與正賽。

台灣隊在3月5至8日的經典賽預賽打4連戰，分別對上澳洲、日本、捷克和南韓，一般評估徐若熙扛下首戰對澳洲先發搶勝的機率較大，應該不會和可望由山本由伸先發的日本硬碰硬。

