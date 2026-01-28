WBC經典賽》古久保：台日戰 1個play就改變局勢

山本由伸。（法新社）

〔記者徐正揚／斗六報導〕經典賽日本隊日前公布第3波共10位國手，預計2月3日提交的30人正式名單只剩1位還沒揭曉，8位大聯盟現役球員一字排開是歷屆之最，陸續有日媒推測，日本在3月6日的Ｃ組預賽首戰台灣，很可能派道奇王牌投手山本由伸掛帥先發，今年轉任味全龍隊一、二軍巡迴統籌教練的古久保健二認為，這個可能性確實很高。

味全龍教練古久保健二認為日本可能安排第一棒大谷翔平，第1場山本由伸先發。（記者廖耀東攝）

日本先發投手數量充足

也能投長中繼

古久保指出，這是一份很完整的名單，整體實力非堅強，如果今永昇太、千賀滉大都能來，實力一定還會更強，日本隊先發投手的數量很充足，很多先發型投手也能投長中繼，讓山本由伸在首戰擔任先發的可能性確實很高，「如果我是日本隊監督，確實也有這樣的機會，這個名單是不是史上最強，我不知道，最好的狀況是，第一棒大谷翔平，第1場山本由伸先發。」

山本由伸先發可能性高

最好狀況大谷第一棒

古久保表示，台灣、南韓都有選手受傷無法參加，澳洲、捷克也不能小看，Ｃ組各隊的實力都很強，在1場定勝負的比賽中，會發生什麼事真的不好說，「盡量不要發生失誤，可能1個Play就改變局勢。」對於林立因為傷勢辭退他並不意外，去年季後離台前也跟林立聊過，「阿立這2年的身體一直有狀況，我告訴他，無論如何，先把身體養好，回到原本的狀態，再迎接新球季。」

