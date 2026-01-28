自由電子報
WBC經典賽》日本隊豪華陣容 大谷：把我當一般選手就好

2026/01/28 05:30

大谷自從確定入選經典賽日本隊後，第一句話就對監督井端弘和說：「請把我當一般選手就好，不要客氣。」（法新社）大谷自從確定入選經典賽日本隊後，第一句話就對監督井端弘和說：「請把我當一般選手就好，不要客氣。」（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕前天追加山本由伸在內10位球星加入的日本隊，被視為經典賽奪冠大熱門。手擁美、日職多位球星，監督井端弘和的調兵遣將備受矚目。

被問到大谷翔平是否再展二刀流，井端語帶保留，他坦言，大谷是整條打線的關鍵人物，目前打線大概有一半是大聯盟球員，把大谷排在什麼地方，會讓打線產生不同變化。

井端並透露，大谷自從確定入選後，第一句話就對他說：「請把我當一般選手就好，不要客氣。」並未提出任何特殊待遇。井端說，目前會先依照大谷的實際狀態安排其棒次和投球。

和大谷同隊作戰是壓力也是助力，大谷昔日火腿隊友近藤健介就開玩笑說：「如果是我，死都不想被排在大谷後面。」不過，4度成為日職單季最高上壘率打者的近藤，倒是自動請纓扛開路先鋒，「有目前這樣的團隊配置，盡可能上壘、把機會交給下一位打者，第一棒其實是很容易發揮的角色。」

日本隊豪華陣容比美眾星雲集的美國隊，美媒就直言，曾在2006、09年兩度奪冠的日本隊，本屆戰力強大，與美國、多明尼加隊並列為本屆「頭號奪冠熱門」。

