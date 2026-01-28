澳網》艾卡拉茲 生涯全滿貫再2勝圓夢

莎巴蓮卡連續4年挺進澳網4強。 （美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕西班牙世界球王艾卡拉茲昨以7：5、6：2、6：1再挫地主第6種子德米納爾，首度晉級澳洲網球公開賽男單4強，下一場將對決德國第3種子茲維列夫。茲維列夫強轟24記愛司，6：3、6：7（5：7）、6：1、7：6（7：3）馴服20歲美國黑馬錢勒納。

艾卡拉茲只差最後2勝就完成史上最年輕集滿四大賽的「生涯全滿貫」。（法新社）

昨突破連2年8強障礙

艾卡拉茲歷經「互破大戰」先馳得盤，接下來掌控節奏壓制德米納爾，連闖5關、1盤未失，也把對戰紀錄改寫為6勝0負，他說，「我渴望立刻擁有一切，但團隊告訴我要耐心點，慢慢把狀態拉起來。」

請繼續往下閱讀...

22歲的艾卡拉茲手握大滿貫6冠，包括法網、溫網、美網都兩度掄元，如今澳網突破連2年8強障礙，只差最後2勝就完成史上最年輕集滿四大賽的「生涯全滿貫」，以及年紀最小的大滿貫7冠王等壯舉，賽後他應主持人要求大秀花式旋轉球拍美技，更讓球迷大開眼界。

球后莎巴蓮卡也晉4強

女單戰況，烏克蘭老將斯維托麗娜6：1、6：2快斬美國第3種子高芙，首闖4強，下一輪將強碰白俄羅斯球后莎巴蓮卡。曾締造二連霸的莎巴蓮卡以6：3、6：0橫掃18歲美國新星約維琪，連續4年挺進4強。

「產後復出重返世界前10是我的夢想，這並不容易，很高興達成目標，我更珍惜能打球的機會。」斯維托麗娜去年9月因身心俱疲提前結束賽季，今年奧克蘭贏得職業生涯第19冠，加上澳網拚出最佳戰績，開季10連勝氣勢如虹，她認為自己更成熟，尤其女兒已經3歲，加上老公蒙菲爾斯陪伴，讓她無後顧之憂，她說，「我真的做到了，希望這股動力持續下去。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法