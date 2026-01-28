NBA》東契奇只用65場 達湖人2000分里程碑

東契奇僅用了65場就達成湖人生涯2000分里程碑，寫下隊史最快紀錄。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「歐洲金童」東契奇昨狂飆46分、11次助攻，加上詹姆斯進帳24分，聯手率領湖人以129：118擊退公牛收下2連勝，也斬斷公牛的4連勝。

東契奇本季狀況依舊維持高檔，場均貢獻33.8分、7.8籃板、8.8助攻，昨全場25投15中飆進本季最多的8顆三分球，這也是他連續第4場得分破30分，手感火燙。

打破麥肯72場紀錄

寫下隊史最快

不僅如此，東契奇僅用了65場，就達成湖人生涯2000分的里程碑，打破麥肯的72場紀錄，寫下隊史最快。

東契奇再度上演飆分秀，但他卻笑稱，總教練瑞迪克應該會因為他出手25次而生氣，「他要我多傳球。」不過，湖人近5戰僅吞1敗，團隊氣氛頗佳，東契奇說：「團結合作是最近獲勝關鍵，大家都玩得很開心。」

41歲半場進帳20分

詹皇聯盟第一位

詹姆斯昨上半場就已進帳20分，也成為聯盟史上首位能以41歲之齡打完半場就拿20分的球員。

此外，近期傳出湖人對勇士前鋒庫明加很有興趣，只是拿不出讓對方滿意的交易籌碼，要成真的機會不高。

勇士昨「背靠背」迎戰灰狼，當家一哥柯瑞、D.格林、莫爾頓、哈佛德等人都缺陣，灰狼也把握機會，以108：83終止5連敗。

