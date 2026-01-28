名古屋亞運》射箭國手 年輕新勢力崛起

高三女將陳芳翊出線，有望進軍名古屋亞運。（教練林哲瑋提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕名古屋亞運射箭選拔結果出爐，男子反曲弓最年輕代表的是21歲國立體大鄭祥輝，也是唯一大學生，另外男、女複合弓有高中生成為新科國手，台灣射箭新勢力逐漸崛起。

湯智鈞（左起）、林子翔、鄭祥輝、魏均珩為名古屋亞運國手選拔前4名。 （射箭協會提供）

男子反曲弓國手為湯智鈞、魏均珩、林子翔和鄭祥輝，過去兩屆亞運都有湯智鈞、魏均珩的身影，林子翔則是巴黎奧運國手，鄭祥輝去年不僅首次選上世錦賽國手，更拿下全運會個人金牌，如今還有機會挑戰亞運。

鄭祥輝 唯一大學生

鄭祥輝近期能有所進步，最大關鍵是心態轉變，他說，「我之前聽過一句話，人生一切都是安排好的，所以我就盡力發揮就好，現在我就像蒲公英，風怎麼吹，我就怎麼飛。」

按照選拔辦法，湯智鈞、魏均珩、鄭祥輝、林子翔將參加4月世界盃墨西哥站、5月世界盃中國上海站，屆時將依據兩站成績表現，決定3位進軍亞運的選手。女子反曲弓則是「最強高中生」許芯慈及邱意晴、風佑築、李彩綺。

陳芳翊 最強高三女

複合弓方面，女子組最大亮點是18歲的台南海事高三女將陳芳翊，教練林哲瑋指出，陳芳翊去年進入培訓隊進步幅度很大，原本就預期能在國手選拔出線，相信持續維持一定有機會進軍亞運。另外，男子組的顏子翔也是高三生，代表複合弓不再是經驗豐富選手佔優勢，年輕選手的競爭力大幅提升。

