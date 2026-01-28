自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

名古屋亞運》射箭國手 年輕新勢力崛起

2026/01/28 05:30

高三女將陳芳翊出線，有望進軍名古屋亞運。（教練林哲瑋提供）高三女將陳芳翊出線，有望進軍名古屋亞運。（教練林哲瑋提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕名古屋亞運射箭選拔結果出爐，男子反曲弓最年輕代表的是21歲國立體大鄭祥輝，也是唯一大學生，另外男、女複合弓有高中生成為新科國手，台灣射箭新勢力逐漸崛起。

湯智鈞（左起）、林子翔、鄭祥輝、魏均珩為名古屋亞運國手選拔前4名。 （射箭協會提供）湯智鈞（左起）、林子翔、鄭祥輝、魏均珩為名古屋亞運國手選拔前4名。 （射箭協會提供）

男子反曲弓國手為湯智鈞、魏均珩、林子翔和鄭祥輝，過去兩屆亞運都有湯智鈞、魏均珩的身影，林子翔則是巴黎奧運國手，鄭祥輝去年不僅首次選上世錦賽國手，更拿下全運會個人金牌，如今還有機會挑戰亞運。

鄭祥輝 唯一大學生

鄭祥輝近期能有所進步，最大關鍵是心態轉變，他說，「我之前聽過一句話，人生一切都是安排好的，所以我就盡力發揮就好，現在我就像蒲公英，風怎麼吹，我就怎麼飛。」

按照選拔辦法，湯智鈞、魏均珩、鄭祥輝、林子翔將參加4月世界盃墨西哥站、5月世界盃中國上海站，屆時將依據兩站成績表現，決定3位進軍亞運的選手。女子反曲弓則是「最強高中生」許芯慈及邱意晴、風佑築、李彩綺。

陳芳翊 最強高三女

複合弓方面，女子組最大亮點是18歲的台南海事高三女將陳芳翊，教練林哲瑋指出，陳芳翊去年進入培訓隊進步幅度很大，原本就預期能在國手選拔出線，相信持續維持一定有機會進軍亞運。另外，男子組的顏子翔也是高三生，代表複合弓不再是經驗豐富選手佔優勢，年輕選手的競爭力大幅提升。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中