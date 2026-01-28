AFC女子亞洲盃會內賽》3月澳洲開踢 目標世界盃門票

台灣女足總教練查克摩爾和隊長陳英惠 。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕2026 AFC女子亞洲盃會內賽3月將在澳洲點燃戰火，台灣女足由泰國籍教練查克摩爾執掌兵符，陳英惠擔任隊長，目標取得世界盃門票。

台灣隊去年在亞洲盃資格賽以全勝之姿拿下分組第一，闖進會內賽。這次除了爭取亞洲冠軍外，也是世界盃資格賽，各組前兩名及兩支成績最佳第3名球隊將晉級8強，4強可直接拿下世界盃門票，另外4支在8強賽落敗的球隊要透過附加賽搶最後2席世界盃資格。

為全力備戰亞洲盃，台灣隊2月9日至15日將展開集訓，2月19日啟程前往澳洲，提前適應比賽環境與時差，為會內賽做好萬全準備。

台灣隊小組賽和日本、越南和印度同組，31人大名單已出爐，查克摩爾說：「我想我們這樣分組有很大機會晉級，但足球每場比賽情況都不一樣，我們也已針對對手進行情蒐，目前先以晉級8強為首要目標，我們會盡全力。」

陳英惠表示，全隊磨合狀況都不錯，畢竟在木蘭聯賽都一起踢過球，「教練給的戰術都很熟悉，只需要大家配合，還需要點時間練習。」台灣隊上次距離世界盃只有1球之差，希望這次能把握機會。台灣隊3月4日下午先迎戰亞洲第一的日本，7日對決越南，最後一場在10日碰上印度。

