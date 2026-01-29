經典賽》就算是大谷 陳柏毓也想要解決

台灣隊總教練曾豪駒表示，旅美選手不論報到時間、使用限制都還需要溝通。目前各球團都很配合。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕經典賽台灣隊第一階段集訓又增加新成員，旅美投手陳柏毓獲得海盜球團同意放行，在大聯盟春訓開始前先隨台灣隊練習，他表示，既然進入集訓名單，當然希望進入正式名單。總教練曾豪駒感謝海盜球團的配合，考量經典賽在春訓階段比賽，投手用球數不會太多，30人正式名單預計會有15至16位投手。

旅美投手陳柏毓獲得海盜球團同意放行，在大聯盟春訓開始前先隨台灣隊練習。（記者李惠洲攝）

陳柏毓指出，最近常與球團開會，他提出參加台灣隊集訓的訴求，經過多次溝通獲得同意，參加集訓最重要是與教練、隊友培養默契，希望盡快融入團隊運作，經典賽是最高層級的國際賽，他的目標當然是進入正式名單，面對各隊一定精銳盡出，他沒有最想對決的打者，比較希望可以解決打者，「不管是誰，就算是大谷翔平，我也想要解決。」

海盜球團同意

放行回台訓練

陳柏毓表示，海盜有開課表並提醒他要注意健康，比對台灣隊的訓練行程後，自認進度還算不錯，甚至比想像中還好，是否比照資格賽有球數限制不是他能決定，交給台灣隊與海盜溝通後執行，「只要上場，就不會想這麼多，能投幾顆算幾顆，我能做的是如何幫助球隊，反正球數到了，教練就會上來了。」

曾豪駒：

隊型規劃投手15-16人

除右投陳柏毓外，台灣隊大名單中，美職系統還有林昱珉、沙子宸、林維恩、莊陳仲敖和張弘稜等投手。曾豪駒指出，旅美選手不論報到時間、使用限制都還需要溝通，目前各球團都很配合。

教練團在2月3日提交30人正式名單前會完成隊型的最後規劃，投手預計會選15到16人；對於日本隊預賽首戰台灣可能派道奇王牌投手山本由伸先發，他其實還蠻興奮的，「因為可以對決到這麼好的投手，我們也會準備好，以最好的戰力去面對。」

