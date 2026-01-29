經典賽》日本客座指導超大咖 達比修配松井秀喜

經典賽力拚衛冕的日本武士隊，2月宮崎集訓更找來松井秀喜客座指導。（法新社資料照）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽力拚衛冕的日本武士隊，不只找來隊史最多的大聯盟球星加入，2月宮崎集訓更找來傳奇投打達比修有和松井秀喜客座指導，希望針對投球計時器、電子暗號系統（PitchCom）為日職投手化解不安定因素。

日本武士隊2月宮崎集訓，找來傳奇投打達比修客座指導。（美聯社資料照）

達比修是2023年經典賽冠軍成員，原本今年也是日本隊一員，卻在去年10月接受右肘手術宣告報銷，但他將以不同身份貢獻日本隊。監督井端弘和表示，雖然達比修無法出賽，但一直有跟他聯繫，希望他能把長久累積的旅美經驗傳授給選手。

經典賽將設置壘上無人15秒、有人18秒的投球計時器，今年日本隊也導入PitchCom加速投捕決策時間，只是這些對日職選手來說完全陌生，僅去年日韓交流賽嘗試過1次，而日本隊請來經驗豐富的達比修傳授訣竅，同時扮演「情蒐」，分享他國大聯盟選手的優缺點給團隊。

前日本名將井口資仁直言，投球計時器對沒經驗的投手一定會有點不利，身體若沒有習慣倒數的節奏，投球容易分心，無法專注，「打者也是，日職打暗號時間很久，習慣離開打擊區，如果要馬上做好準備，關係到教練打暗號的時機。」

