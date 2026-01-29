自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》老將陳冠宇 目標30人正式名單

2026/01/29 05:30

陳冠宇加入集訓，豪氣喊話進入30人正式名單。（記者李惠洲攝）陳冠宇加入集訓，豪氣喊話進入30人正式名單。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕經過台灣隊總教練曾豪駒多次打電話的盛情邀約，35歲老將陳冠宇決定再披國家隊戰袍，自昨天起加入經典賽第一階段集訓，自稱「歐吉桑」的他卻被年輕投手的狀況嚇到，即便自嘲像Windows 95熱機較慢，仍豪氣地表示，既然願意加入集訓，就要好好努力跟上大家，目標當然是進入30人正式名單。

自嘲像Windows 95

熱機較慢

陳冠宇指出，每年都有很多年輕選手冒出來，因為想把機會留給年輕世代，一開始接到徵詢曾經婉拒，感謝教練團讓他先處理好私人行程與家庭事務再來報到，雖然日本隊公布的29人名單確實很強，但台灣隊也是星度很高的一屆，「我覺得每1場都滿重要的，希望到時候會是非常精彩的對決。」若他進入30人正式名單，將是12強賽與經典賽都連續3屆參加的第1人。

經驗與控球有優勢

用最短時間提升球速

陳冠宇表示，加入集訓後看到年輕投手張弘稜、陳柏毓的狀態其實有點嚇到，雖然左投是他很重要的優勢之一，但最終還是要回歸實力，現在他唯一能贏的是經驗與控球，期盼能在關鍵時刻幫他爭取到一席之地，希望用最短時間把球速拉上來，預計2月10日至15日進牛棚測試，「老實說，我不知道要拿什麼贏他們，既然來了就好好努力，只要能跟上腳步，我就會努力走到最後。」

12年後踏入國訓中心

大讚夢寐以求的環境

陳冠宇回憶，前次踏入國訓中心是2014年底，當時他仍被列管，國訓隊總教練是王光輝，現在不論餐廳或球場都完全不一樣，是所有運動選手夢寐以求的訓練環境，食量超大的他更對前天吃的第一餐讚不絕口，「希望所有運動員都可以在這麼好的環境下，讓自己的成績愈來愈頂尖。」

