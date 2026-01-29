自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》鄭宗哲返美 有信心續留大聯盟

2026/01/29 05:30

鄭宗哲表示這次赴美不會有特別感受，暫時沒有返台打中職的想法。（記者李惠洲攝）鄭宗哲表示這次赴美不會有特別感受，暫時沒有返台打中職的想法。（記者李惠洲攝）

２月底宮崎

公辦熱身賽會合

〔記者徐正揚／高雄報導〕旅美球員鄭宗哲昨天結束他在經典賽前的最後1天集訓，今天將啟程赴美準備參加大都會春訓，預計2月底在宮崎的公辦熱身賽再與台灣隊會合，對於休賽季三度被球隊DFA（指定讓渡），他很清楚是商業行為，一直以平常心看待，美職仍是他的第一目標，也有信心能在大聯盟繼續打球。

休賽季被３隊DFA

自知是商業行為

鄭宗哲自1月15日參與第一階段集訓，他指出，台灣隊在過去2週的氣氛非常好，他很開心可以見到大家，也很享受一起打球的感覺，集訓期間除了練習主要位置游擊，也加強二壘與三壘的守備，「大都會需要更深的小聯盟深度，希望我二、三壘與游擊都能守，往好處想，大都會算是豪門球隊，有林多、希米恩、索托很多名將當隊友。」

鄭宗哲於去年季後陸續被海盜、光芒、大都會DFA，他不諱言是很難忘的經歷，因為知道是商業行為，這次赴美不會有特別感受，暫時沒有返台打中職的想法，「下一站是留在大都會，還是有新的球隊？想那麼多也沒用，時間到了就知道答案。我覺得我可以在大聯盟打球，想看看自己的極限在哪裡，我還沒到最好的自己，我有這樣的信心。」

台灣隊總教練曾豪駒指出，美職體系球員如果返回母隊，預計要在宮崎才能會合，球隊會保持聯繫掌握狀況；中職會長蔡其昌表示，雖然旅美球員2月28日才能報到，因為選手都有意願提前參加集訓，不排除提前會合的可能性，聯盟會依照規定盡量爭取。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中