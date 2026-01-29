經典賽》鄭宗哲返美 有信心續留大聯盟

鄭宗哲表示這次赴美不會有特別感受，暫時沒有返台打中職的想法。（記者李惠洲攝）

２月底宮崎

公辦熱身賽會合

〔記者徐正揚／高雄報導〕旅美球員鄭宗哲昨天結束他在經典賽前的最後1天集訓，今天將啟程赴美準備參加大都會春訓，預計2月底在宮崎的公辦熱身賽再與台灣隊會合，對於休賽季三度被球隊DFA（指定讓渡），他很清楚是商業行為，一直以平常心看待，美職仍是他的第一目標，也有信心能在大聯盟繼續打球。

休賽季被３隊DFA

自知是商業行為

鄭宗哲自1月15日參與第一階段集訓，他指出，台灣隊在過去2週的氣氛非常好，他很開心可以見到大家，也很享受一起打球的感覺，集訓期間除了練習主要位置游擊，也加強二壘與三壘的守備，「大都會需要更深的小聯盟深度，希望我二、三壘與游擊都能守，往好處想，大都會算是豪門球隊，有林多、希米恩、索托很多名將當隊友。」

請繼續往下閱讀...

鄭宗哲於去年季後陸續被海盜、光芒、大都會DFA，他不諱言是很難忘的經歷，因為知道是商業行為，這次赴美不會有特別感受，暫時沒有返台打中職的想法，「下一站是留在大都會，還是有新的球隊？想那麼多也沒用，時間到了就知道答案。我覺得我可以在大聯盟打球，想看看自己的極限在哪裡，我還沒到最好的自己，我有這樣的信心。」

台灣隊總教練曾豪駒指出，美職體系球員如果返回母隊，預計要在宮崎才能會合，球隊會保持聯繫掌握狀況；中職會長蔡其昌表示，雖然旅美球員2月28日才能報到，因為選手都有意願提前參加集訓，不排除提前會合的可能性，聯盟會依照規定盡量爭取。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法