自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

撞期中職開打 中信兄弟派二軍出征墨西哥

2026/01/29 05:30

中信兄弟獲邀赴墨西哥比賽，因撞期中職開打，決定派二軍參賽。（資料照）中信兄弟獲邀赴墨西哥比賽，因撞期中職開打，決定派二軍參賽。（資料照）

受邀美洲棒球冠軍聯賽

〔記者林宥辰／台北報導〕中職各隊近幾年與國外交流頻繁，多隊利用休賽季安排選手或教練出國進修。而昨中信兄弟也受世界棒壘球總會（WBSC）與墨西哥棒球聯盟（LMB）之邀前往墨西哥，參加美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），當地時間3月24日至29日開打，兄弟預計將由二軍總教練彭政閔領軍出征。

除了中信兄弟為台灣代表，還有地主墨西哥、美國、委內瑞拉、古巴和尼加拉瓜，共6國派代表隊參賽。

與國際選手交流

累積實戰經驗

美洲棒球冠軍聯賽為WBSC旗下的美洲棒壘球總會主辦的年度國際賽，性質類似加勒比海大賽，首屆於2023年舉行，隔年一度停辦，但於去年回歸，今年第3屆。中信兄弟是首支參與的亞洲球隊，該賽事官宣中信兄弟加入時，發布台灣國旗及中職LOGO。

該賽事期間與中職開幕撞期，中信兄弟球團表示，接獲主辦單位邀請後，考量須兼顧中華職棒賽程，將派出二軍球員前往參賽，並已向聯盟提報，希望藉由此次跨國聯賽與國際選手交流切磋，累積實戰經驗，為新球季做好準備。

中職各隊與國外交流頻頻，樂天桃猿預計2月10、11日和日職羅德隊在石垣島進行「亞洲門戶交流戰」，該交流賽已辦第9屆；台鋼雄鷹則將在228周末連假3天，於澄清湖球場再辦「2026港都國際交流戰」，今年將擴大與培證英雄、日職二軍OISIX新潟交手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中