撞期中職開打 中信兄弟派二軍出征墨西哥

受邀美洲棒球冠軍聯賽

〔記者林宥辰／台北報導〕中職各隊近幾年與國外交流頻繁，多隊利用休賽季安排選手或教練出國進修。而昨中信兄弟也受世界棒壘球總會（WBSC）與墨西哥棒球聯盟（LMB）之邀前往墨西哥，參加美洲棒球冠軍聯賽（BCL Americas），當地時間3月24日至29日開打，兄弟預計將由二軍總教練彭政閔領軍出征。

除了中信兄弟為台灣代表，還有地主墨西哥、美國、委內瑞拉、古巴和尼加拉瓜，共6國派代表隊參賽。

與國際選手交流

累積實戰經驗

美洲棒球冠軍聯賽為WBSC旗下的美洲棒壘球總會主辦的年度國際賽，性質類似加勒比海大賽，首屆於2023年舉行，隔年一度停辦，但於去年回歸，今年第3屆。中信兄弟是首支參與的亞洲球隊，該賽事官宣中信兄弟加入時，發布台灣國旗及中職LOGO。

該賽事期間與中職開幕撞期，中信兄弟球團表示，接獲主辦單位邀請後，考量須兼顧中華職棒賽程，將派出二軍球員前往參賽，並已向聯盟提報，希望藉由此次跨國聯賽與國際選手交流切磋，累積實戰經驗，為新球季做好準備。

中職各隊與國外交流頻頻，樂天桃猿預計2月10、11日和日職羅德隊在石垣島進行「亞洲門戶交流戰」，該交流賽已辦第9屆；台鋼雄鷹則將在228周末連假3天，於澄清湖球場再辦「2026港都國際交流戰」，今年將擴大與培證英雄、日職二軍OISIX新潟交手。

