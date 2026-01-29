自由日日shoot》男籃抗中 戰場遭改到菲國 我失主場優勢 FIBA無理打壓未解

旅外好手陳盈駿（左）、林庭謙（左）將帶領台灣隊出征世界盃籃球亞洲區資格賽。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第2階段將於2月底登場，台灣隊2月26日迎戰南韓、3月1日對抗中國。籃協昨正式公布16人名單，由旅外好手陳盈駿、林庭謙領銜，上階段因傷缺席的老大哥劉錚回歸，另外首度入選的有桃園領航猿後衛李家慷和台北台新戰神丁聖儒，只是台灣隊卻平白痛失主場優勢，籃壇主事者任人宰割，引發球迷議論。

籃協昨公布16人名單和集訓時間，這次入選的包含旅外好手陳盈駿、林庭謙、游艾喆，上階段因傷辭退的劉錚回歸。本土職籃方面，領航猿MVP盧峻翔、富邦勇士周桂羽、曾祥鈞，中信特攻阿巴西等人都續披戰袍，另有兩名歸化球員高柏鎧及阿提諾。

首度入選的李家慷表示，「今年賽季我的最大目標除了幫助球隊爭取冠軍，另外就是希望加入國家隊，這次入選會好好努力，為台灣爭取佳績。」台灣隊預計農曆春節開工，2月18日大年初二開訓，集訓日期預計至2月25日。

台灣隊這次資格賽首輪和日本、中國及南韓同組，但上階段兩戰對日本苦吞2連敗，必須把握這階段兩場主場賽事。不過，國際籃總(FIBA)以考慮當前地緣政治背景為由，將3月1日主場和中國之戰移至菲律賓馬尼拉進行，和南韓一役照常在新莊體育館進行，這對於台灣隊而言，等同於失去一場主場，球員還得承受舟車勞頓風險。

主場賽事移至第3地進行，運動部和籃協皆表示，已積極和FIBA溝通、爭取，至於下階段7月6日客場和中國的比賽，之前傳出可能在南韓進行，但目前尚未正式公布。籃壇人士指出，這次FIBA以政治因素為由逕行更改比賽場地，但比起這場資格賽勝負更重要的是，未來若面對同樣不公的情況，籃協、運動部必須拿出更積極作為以捍衛國家隊權益。

