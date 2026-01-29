自由電子報
澳網》對手又傷喬帥爽勝 再強碰辛納

2026/01/29 05:30

喬科維奇（左）為傷退的對手穆塞蒂打氣。（路透）喬科維奇（左）為傷退的對手穆塞蒂打氣。（路透）

辛納搶3連霸 剩最後兩步

辛納 （路透）辛納 （路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕衛冕者辛納展現底線宰制力，6：3、6：4、6：4再挫美國「左手重砲 」謝爾頓，義大利第2種子挺進澳洲網球公開賽男單4強，再度對決38歲塞爾維亞老將喬科維奇，離三連霸就剩最後兩步。

辛納冷靜沉著，強勁正手猛攻謝爾頓反拍弱點，3盤各破發1次，壓制爆發力十足的同梯對手，自2023年上海首度交手惜敗後，現已延續9連勝，「和他比賽非常艱難。」辛納解釋，謝爾頓發球威力十足，而且每年都在進步，「尤其休賽季後，你不知道某些球員會如何應對你，他們可能做出許多調整，我對今天表現非常滿意。」

24歲辛納下個對手，正是戲劇性突圍的喬科維奇，決定爭冠門票誰屬，過往對戰他6勝4負稍居上風，包括2024年澳網4強贏球，「大家都知道我將面臨怎樣的挑戰，這就是練習的意義所在。我們很幸運，喬科維奇仍站在這裡，在這年紀還能打出如此精彩網球。」

捷克新星門希克因傷賽前退出，讓喬科維奇兵不血刃晉8強，飽受右腳水泡傷勢所苦的他，4：6、3：6、3：1落後義大利第5種子穆塞蒂時，不料23歲對手也受傷棄賽，使得澳網10冠王死裡逃生，「我應該輸的，感謝上帝。很遺憾，他表現確實強多了，我今晚本來得回家。」至於另組4強戰，則由西班牙頭號種子艾卡拉茲單挑德國第3種子茲維列夫。

