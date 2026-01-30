自由電子報
體育 即時新聞

徐若熙座標福岡 無畏世界級挑戰

2026/01/30 05:30

軟銀球團首席棒球營運長城島健司（左）為徐若熙戴上球帽。（西日本新聞提供）軟銀球團首席棒球營運長城島健司（左）為徐若熙戴上球帽。（西日本新聞提供）

日媒也在問

徐若熙座標福岡 無畏世界級挑戰徐若熙昨出席軟銀在福岡舉行的記者會，披上18號球衣。
（西日本新聞提供）

為什麼選軟銀?

〔記者龔乃玠／台北報導〕日本大賽冠軍軟銀昨在福岡為徐若熙舉辦加盟記者會，即便休季在美日爭奪戰中選擇日職，他喊話希望3年後的自己可以挑戰美國職棒大聯盟，球團首席棒球營運長城島健司也表示，希望3年後的他能成為世界級投手，道出對「台灣至寶」的莫大期待。

25歲右投徐若熙以3年最高總值1500萬美元（約台幣4.7億）鉅約加盟軟銀，鷹球團誠意十足，12月底舉辦台灣記者會，昨在日本又辦一場，日媒好奇為何在美職隊伍有興趣之下選擇軟銀，徐若熙直言，球隊給了很明確的計畫，「不只看到我的優點，也告訴我很多需要加強的部分，讓我有信心會更進步一點。」

徐若熙披上軟銀的18號球衣，成為繼郭泰源和曹竣崵，日職史上第3位穿18號的台灣選手。他昨天直言必須要時時刻刻提醒自己，努力成為球隊王牌，朝向這個目標前進，「我的武器不只是球技，還有無畏的心，勇於接受任何挑戰。」

徐若熙也透露，今年目標是保持健康完成第一年，並首度鬆口希望3年後的自己可以挑戰美國大聯盟。城島健司也直言，徐若熙是能代表台灣的年輕投手，很有天賦，球團很期待在3年後可以成長為世界級投手，兩人在福岡記者會都不約而同提到3年後的理想藍圖。

球團3年計畫

養成旅美王牌

據悉，軟銀去年招募徐若熙就有特別推出2026-28年的旅美計畫書，逐年為他設下目標，只要按部就班達標，最快在2028年季後就能以28歲之齡挑戰大聯盟。美職規定「滿25歲且職棒一軍6年年資」就能簽大聯盟合約，徐若熙在日職一軍補滿3年就能達標，不像現階段只能受限小聯盟合約。

讓世界看見的重要一步，正是今年3月的世界棒球經典賽，徐若熙扮演台灣隊王牌候選，有望在2月26日的台日棒球國際交流賽登板，隨後跟隨台灣隊到日本宮崎集訓，3月3日的公辦熱身賽又有機會碰上現任東家軟銀的二軍，備戰3月5日的台澳開幕戰。

