5台將進大聯盟春訓 4人連動台灣隊

2026/01/30 05:30

鄭宗哲再度被指定讓渡，落腳國民隊。 （資料照）鄭宗哲再度被指定讓渡，落腳國民隊。 （資料照）

人數史上最多

旅美5虎將參加大聯盟春訓旅美5虎將參加大聯盟春訓

林維恩首度獲邀

〔記者黃照敦、林宥辰／台北報導〕大聯盟春訓2月中旬開營，按照慣例投捕率先報到，30隊球員將陸續提前抵達分別位於佛羅里達和亞利桑那2大基地，台灣20歲左投林維恩旅美2年昨首度獲邀運動家春訓，鄭宗哲也將向新東家華盛頓國民報到，今年至少已有台灣5虎投入大聯盟春訓，史上之最，力拚開季名單和球團能見度。

經典賽主戰力

2/28能否報到有變數

巨人鄧愷威、老虎李灝宇、運動家莊陳仲敖都在球隊40人名單，老早就備戰春訓，返台自主訓練的鄭宗哲向台灣隊告假返美，林維恩也將有春訓初體驗，5人中除了去年在大聯盟表現出競爭力的鄧愷威已提前婉拒台灣隊邀請之外，其餘4人都是經典賽主要戰力，如無意外，也都會在2月初公布的台灣隊30人正選名單中，不過隨著他們進入大聯盟春訓，能否在2月28日到日本宮崎向台灣隊報到，3月順利前進東京巨蛋打經典賽正賽，仍有變數。

由於今年適逢3月初世界棒球經典賽開打，大聯盟球隊也被安排和經典賽15個參賽國熱身賽，其中美國夢幻隊在亞利桑那打兩場，首戰3月4日、5日對巨人和洛磯隊，鄧愷威若有機會挑戰美國500億先發打線，將是難得經驗。

去年初嘗大聯盟滋味、但首安還要等等的鄭宗哲，休賽季可謂「一波四哲」，3度被海盜、光芒和大都會隊指定讓渡（DFA）後，昨落腳新球隊國民隊，成為繼2010年王建民之後，國民隊史第2位台灣選手，鄭宗哲按規定被放在40人名單中。

