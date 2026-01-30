自由電子報
體育 即時新聞

球評觀點》運動家總A點菜 想看林維恩到底多好

2026/01/30 05:30

林維恩旅美2年即獲邀參加大聯盟春訓。（資料照）林維恩旅美2年即獲邀參加大聯盟春訓。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕台灣旅美好手昨傳出好消息，運動家隊公布非40人名單受邀大聯盟春訓的選手，去年還在2A的20歲左投林維恩在列，這是他首度受邀大聯盟春訓，加上名列40人名單的台灣25歲右投莊陳仲敖，運動家今年有兩位投手在大聯盟春訓營。

不在40人名單

旅美2年獲邀春訓

林維恩以20歲之齡、旅美第2年就受邀大聯盟春訓。美職球評王雲慶說：「球隊會這樣安排，主要是行政階層或總教練想要看看這位選手。基本上，雖然不太可能馬上進入40人名單，但各階層報告層層上報，可能報告上的這位選手不錯，總教練想實際看看到底有多好，就會邀請他一同春訓，這代表林維恩在小聯盟表現得到不同層級一致肯定。」

王雲慶說，受邀大聯盟春訓，對選手而言當然是好消息，給教練多一個實際評估機會，如果春訓時讓教練留下好印象，即便開季時還不在40人名單，名單萬一有更動，春訓表現好的選手自然容易被想起。

而受邀大聯盟春訓後，林維恩能否出戰經典賽也出現變數。對此，王雲慶說：「取決於球隊實際看過他的想法。畢竟他還年輕，還未上過大聯盟，對球隊而言，此時參與國際賽不一定就是衝突，也不一定打經典賽就不好。不過，球隊可能更傾向保護他，若真的出賽，球隊也應會派人協助。至於台灣隊，要看怎麼跟球隊協商，也要思考若選手較晚報到，要怎麼應對。」

