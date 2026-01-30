新台灣隊有底氣 做足情蒐打山本

經典賽日本隊很可能派出山本由伸打頭陣。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕相隔4746天，3月6日經典賽將再度上演台日大戰，日本由「二刀流」巨星大谷翔平領軍，有可能推出世界大賽MVP山本由伸掛帥先發，未演先轟動。經典賽三朝元老、統一獅投手教練潘威倫認為，台日兩隊精銳盡出，都是為了勝利和國家榮譽而戰，台灣隊選手只要保持正面心態應戰，比賽沒打都不知道結果。

經典賽台灣隊期待延續12強賽奪冠底氣。（資料照）

相隔4746天

經典賽上演台日大戰

潘威倫曾征戰2006、2013、2017年經典賽，隊史5勝他包辦2場勝投，其中2013年史詩級台日大戰他在第7局登板中繼，讓中田翔、鳥谷敬擊出二壘滾地球出局，被稻葉篤紀敲安，投0.2局被敲1安無失分，兩隊鏖戰10局最終台灣隊以3：4惜敗。

潘威倫坦言，經典賽是層級很高的國際賽，只要穿上國家隊球衣登板投球，他不管對手是誰，想法是展現鬥志，與打者正面對決，盡全力為國家爭取勝利。

日本名將如雲，又可能推出山本先發，潘威倫指出，經典賽有用球數限制，先發投手能投的局數有限，台灣隊應該已做足情蒐並擬定策略應戰，策略方面教練團和內部人員會充析討論分析，這部分相信專業。

2019年12強賽預賽日本派山本對台灣隊後援1局失1分，當時他在第9局登板被王柏融、張進德敲安掉分。

前年台灣隊勇奪12強世界冠軍，今年征戰經典賽更有底氣，潘威倫說，新一代國家隊的特色是選手很有自信，在場上不會膽怯且活力十足，期待他們有好表現。

