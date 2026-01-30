自由電子報
名古屋亞運 》林家弘稱霸拳皇XV 披電競國家隊戰袍

2026/01/30 05:30

電玩展舉辦名古屋亞運電競培訓隊選拔賽，一般玩家也可以在一旁觀賽。（記者吳孟儒攝）電玩展舉辦名古屋亞運電競培訓隊選拔賽，一般玩家也可以在一旁觀賽。（記者吳孟儒攝）

首次參加電競正式賽 使命感更強

林家弘在《拳皇XV》選拔賽脫穎而出，成為國手出征名古屋亞運。（記者吳孟儒攝）林家弘在《拳皇XV》選拔賽脫穎而出，成為國手出征名古屋亞運。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣電競名將林家弘（ET）昨在名古屋亞運電競「拳皇XV」培訓隊選拔賽決賽，以3：1力退強敵曾家鎮（ZJZ），相隔9年再度取得國手資格，他表示，過去是參加示範賽，列入正式項目後，讓他在穿上國家隊戰袍有更大的使命感，希望能為國爭光。

亞運電競項目亞運電競項目

林家弘從7歲開始接觸格鬥類遊戲，一度遭到家人反對，但他逐漸打出成績，在2017年勇奪EVO冠軍，成為首位在EVO奪冠的台灣電競選手，征戰電競賽場近30年，獲得無數榮耀，他更在去年EVO Japan完成2連霸，證明實力出眾。

陸續選出 7個電競項目代表隊

今年名古屋亞運的電競項目共有11項，其中賽事項目有13項，台灣預計選出7個電競項目代表隊，其中「拳皇XV」、「快打旋風6」、「鐵拳8」列在競技武術項目，台灣將各遴選1名最強代表，3人組團參賽。林家弘表示，在得知有選拔賽就開始備戰，這次也是碰到不少強勁對手，儘管以全勝之姿稱霸，他謙虛地說：「過程很不容易，能贏算是有點幸運。」

從上屆杭州亞運成為正式項目，這屆名古屋亞運再擴大電競規模，林家弘上次代表台灣參賽是2017年的亞洲室內暨武藝運動會，當時電競僅是示範項目，如今相隔9年入選國手，他笑說：「很特別，但使命感也更大，希望能為國爭光！」他在選拔賽結束後就將飛往美國參加職業聯賽，繼續拚積分之外，也要為亞運熱身。

電競協會本週在南港展覽館舉行的台北電玩展進行「魔法氣泡」、「快打旋風」、「鐵拳 8」項目的亞運培訓隊選拔，第1名將取得國手資格。

