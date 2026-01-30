自由電子報
體育 即時新聞

名古屋亞運 》石油王爭電競國手 徒弟較勁

2026/01/30 05:30

電競選手「石油王」林立偉，期待有機會再披國家隊戰袍。（記者粘藐云攝）電競選手「石油王」林立偉，期待有機會再披國家隊戰袍。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕上屆杭州亞運奪下《快打旋風5》銅牌的「石油王」林立偉昨現身台北電玩展，他預計明天要參與名古屋亞運國手選拔，屆時將和徒弟Ugang（陳又綱）、Hope（林俊希）等人同場較勁，他也期待有機會再披國家隊戰袍。

上屆杭州亞運摘下銅牌

石油王上屆杭州亞運摘下銅牌，但這次賽制改變，《快打旋風》和《格鬥天王》及《鐵拳》系列皆隸屬於武術競技，參賽各國將組隊以團體賽方式進行，等於金、銀、銅牌各只會有1面。

《快打旋風6》玩家倍增

石油王認為，上屆僅拿下銅牌滿可惜的，希望這次有更好的發揮，但首要任務還是得在國手選拔中出線。他不諱言，現在選拔賽強度增加非常多，自從《快打旋風6》推出後，台灣玩家人數至少成長3倍，「以前我可能輕鬆打都會贏，進步比較慢，但現在環境變強了，我也會跟著變強，這是好事。」

新生代贏了「也很開心」

這次石油王不僅是選手同時還有教練身分，他平時會和新生代選手一起訓練，除了場上技術提點，他也會跟徒弟們分享職涯規劃，包含如何面對壓力、接受訪問甚至到海外比賽需要注意的事情。

石油王也很期待看到新生代選手成長，「如果他們能贏我，我會滿開心的！」但他也很有自信地笑說，「他們現在要贏我可能還有點難度，但不會沒有機會，彼此也都很熟悉。」

